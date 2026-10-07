SZO o kugi u Rusiji: Rizik od epidemije je nizak

Rizik od epidemije kuge u Rusiji je nizak posle smrti laboratorijske tehničarke u Irkutsku, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

SZO je saopštila da nije otkrila znake daljeg širenja zaraze otkako je prošle nedelje preminula Darija Šipilova.

„Rizik od epidemije u Rusiji nizak je nakon iznenadne smrti laboratorijske tehničarke koja je radila u institutu za istraživanje kuge u Sibiru“, navodi se u saopštenju SZO.

Darija Šipilova, koja je imala 28 godina, preminula je prošle nedelje, dva dana pošto se razbolela, a u izveštajima ruskih medija sugeriše se da se možda zarazila posle incidenta na svom radnom mestu, gde se čuvaju i proučavaju opasni patogeni.

Ruske vlasti su umanjile značaj ovog incidenta i navode da je Šipilova preminula od „upale pluća nepoznate etiologije“, ali stroge karantinske mere uvedene su u istraživačkom centru u gradu Irkutsku, kao i u nekoliko susednih bolnica.

Kristijan Lindmajer, portparol SZO, izjavio je da nema znakova šireg izbijanja zaraze, prenosi RTS.

„Svi kontakti pacijentkinje su identifikovani i njihovo zdravstveno stanje se prati, ali niko do danas nije pokazao simptome bolesti“, rekao je Lindmajer.

EK: Pratimo situaciju; Rusija: Nema dokaza

Evropska komisija i države članice Evropske unije razgovaraće u sredu o sumnji na izbijanje plućne kuge u Sibiru, dok ruske vlasti navode da nema dokaza da je njena bolest izazvana patogenima sa kojima je radila.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da sumnja na izbijanje kuge „još nije potvrđena“.

Takođe, naveo je da ruski zvaničnici i dalje istražuju da li je virusna plućna kuga uzrok smrti Šipilove, ali i da je SZO procenila zdravstveni rizik kao „umeren do nizak“ za Irkutsk, „nizak“ za ostatak Rusije i „veoma nizak“ za Evropu.

Šipilova (28), koja je radila u istraživačkom institutu, polomila je 25. septembra epruvetu sa patogenom plućne kuge, preneli su ranije lokalni mediji.

Potom je primljena u bolnicu 29. septembra sa simptomima teške upale pluća i preminula je u noći između 1. i 2. oktobra.

Ruske vlasti saopštile su da nisu pronašle dokaze da je njena bolest bila izazvana nekim od patogena sa kojima je radila i istakle da je situacija pod kontrolom.

Bolnica u kojoj je radnica lečena stavljena je u karantin, dok je oko 200 osoba koje su bile u kontaktu s njom podvrgnuto strogom medicinskom nadzoru.

Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan uveli su, odvojeno, preventivne mere na granicama kako bi sprečili moguće širenje zaraznih bolesti.

(RTS)