PANČEVO U VRANjU – DANAS SE UDARAJU TEMELjI!

Ništa ne krijemo i ni od koga se ne plašimo!

Danas se u Vranju postavljaju temelji jedne drugačije makedonske priče u Republici Srbiji – priče u kojoj nema mesta za podele, sujetu, lične interese i diktaturu.

Naše ideje su jasne:

SLOGA. TOLERANCIJA. SLOPTUVANjE. MEĐUSOBNA PODRŠKA.

Niko nema pravo da prisvaja makedonsko jedinstvo. Niko nema pravo da sam odlučuje u ime svih Makedonaca.

Mi ne stvaramo podele – mi rušimo barijere koje nas godinama razdvajaju.

Pančevo je danas u Vranju. Vranje će biti tamo gde je potrebna podrška. A sutra – svi zajedno, bez obzira iz kog grada dolazimo.

Zato što Makedonci u Srbiji zaslužuju poštovanje, svoj glas, jednakost i međusobnu podršku.

NE PROTIV NEKOGA – VEĆ ZAJEDNO ZA MAKEDONCE!

Samo složni smo snaga.

Samo zajedno možemo da napravimo promenu.

PANČEVO – VRANjE – JEDAN NAROD, JEDNA ZAJEDNICA, JEDNA BORBA ZA JEDINSTVO!