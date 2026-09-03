PANČEVO U VRANjU – DANAS SE UDARAJU TEMELjI!

Ništa ne krijemo i ni od koga se ne plašimo!
Danas se u Vranju postavljaju temelji jedne drugačije makedonske priče u Republici Srbiji – priče u kojoj nema mesta za podele, sujetu, lične interese i diktaturu.
Naše ideje su jasne:
SLOGA. TOLERANCIJA. SLOPTUVANjE. MEĐUSOBNA PODRŠKA.
Niko nema pravo da prisvaja makedonsko jedinstvo. Niko nema pravo da sam odlučuje u ime svih Makedonaca.
Mi ne stvaramo podele – mi rušimo barijere koje nas godinama razdvajaju.
Pančevo je danas u Vranju. Vranje će biti tamo gde je potrebna podrška. A sutra – svi zajedno, bez obzira iz kog grada dolazimo.
Zato što Makedonci u Srbiji zaslužuju poštovanje, svoj glas, jednakost i međusobnu podršku.
NE PROTIV NEKOGA – VEĆ ZAJEDNO ZA MAKEDONCE!
Samo složni smo snaga.
Samo zajedno možemo da napravimo promenu.
PANČEVO – VRANjE – JEDAN NAROD, JEDNA ZAJEDNICA, JEDNA BORBA ZA JEDINSTVO!