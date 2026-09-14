AMSS: Dobra prohodnost puteva, mogući pljuskovi u Vojvodini

Prohodnost puteva u Srbiji od jutros je dobra i saobraćaj se odvija bez većih zastoja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Povoljne vremenske uslove i suv kolovoz u pojedinim delovima zemlje tokom dana će kratko prekinuti kiša i lokalni pljuskovi, pre svega na području Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima.

S obzirom na to da je početak nove radne nedelje, u jutarnjim i popodnevnim časovima očekuje se znatno veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradskim sredinama.

AMSS podseća vozače da je na brojnim deonicama širom zemlje u toku izvođenje planiranih radova, zbog čega je na tim mestima saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, pa se savetuje dodatni oprez i strogo poštovanje ograničenja brzine.

Kada je reč o naplatnim rampama na auto-putevima, prema podacima JP „Putevi Srbije“, nema nikakvih zadržavanja vozila. Takođe, na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji trenutno nema formiranih kolona i prolazak se odvija brzo.

Sa druge strane, znatno lošija situacija je na teretnim terminalima. Kamioni i teretna vozila prilikom izlaza iz Srbije čekaju oko šest sati (360 minuta) na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj, dok na ostalim prelazima za teretnjake jutros nema dužih zadržavanja.

(Pančevac)