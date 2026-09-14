Vesti Društvo

AMSS: Dobra prohodnost puteva, mogući pljuskovi u Vojvodini

08:45

14.09.2026

Podeli vest:

Printscreen/YT

Prohodnost puteva u Srbiji od jutros je dobra i saobraćaj se odvija bez većih zastoja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Povoljne vremenske uslove i suv kolovoz u pojedinim delovima zemlje tokom dana će kratko prekinuti kiša i lokalni pljuskovi, pre svega na području Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima.

S obzirom na to da je početak nove radne nedelje, u jutarnjim i popodnevnim časovima očekuje se znatno veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradskim sredinama.
AMSS podseća vozače da je na brojnim deonicama širom zemlje u toku izvođenje planiranih radova, zbog čega je na tim mestima saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, pa se savetuje dodatni oprez i strogo poštovanje ograničenja brzine.
Kada je reč o naplatnim rampama na auto-putevima, prema podacima JP „Putevi Srbije“, nema nikakvih zadržavanja vozila. Takođe, na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji trenutno nema formiranih kolona i prolazak se odvija brzo.
Sa druge strane, znatno lošija situacija je na teretnim terminalima. Kamioni i teretna vozila prilikom izlaza iz Srbije čekaju oko šest sati (360 minuta) na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj, dok na ostalim prelazima za teretnjake jutros nema dužih zadržavanja.

(Pančevac)

Tagovi

AMSS Batrovci Granični prelazi saobraćaj u Srbiji stanje na putevima

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.