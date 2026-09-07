Šok u 95. minutu: Panić u dramatičnoj završnici spasao Polet

Idiličan početak, neshvatljivi padovi nakon prekida i infarkt završnica obeležili su uzbudljiv duel između Poleta i Vladimirovca, koji je završen podelom bodova – 2:2.

Publika je imala priliku da prisustvuje pravoj fudbalskoj drami u kojoj je domaći tim pokazao zavidan karakter i izvukao bod u poslednjim sekundama meča.

Domaći fudbaleri su ušli u utakmicu izuzetno motivisano, što je urodilo plodom već u 7. minutu. Odličnu akciju i terensku inicijativu krunisao je Petar Panić, koji preciznim udarcem donosi rano vođstvo Poletu od 1:0. Ipak, rano slavlje kao da je opustilo domaći sastav.

Gostujući tim se brzo konsolidovao, a kazna za pad koncentracije stigla je u 21. minutu. Nakon prekida i direktnog udarca iz slobodnog udarca, Vladimirovac poravnava na 1:1. Do odlaska na odmor viđeno je nekoliko izglednih prilika na obe strane, ali mreže su mirovale.

Drugi deo igre doneo je sličan scenario koji je ponovo bio koban po domaćina. Još jedan slobodan udarac za goste u ranoj fazi drugog poluvremena rezultirao je potpunim preokretom i vođstvom Vladimirovca od 1:2. Usledio je period otvorene igre u kojem je Polet sve karte bacio na napad, dok su gosti pretili iz kontranapada. Kako je vreme odmicalo, činilo se da će gosti odneti sva tri boda.

Ipak, u petom minutu sudijske nadoknade, heroj utakmice Petar Panić ponovo stupa na scenu. Svojim drugim pogotkom na meču postavlja konačnih 2:2 i donosi Poletu zlata vredan bod. Nakon prva tri kola, Polet ima pet osvojenih bodova i, uprkos žalu za celim plenom, raduje borbenost koja obećava dobre rezultate u nastavku prvenstva.

(Pančevac)