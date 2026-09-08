Svet naive u Kovačici: Otvorena izložba slika Nade Korenj

U čuvenoj Galeriji naivne umetnosti u Kovačici, u subotu, 5. septembra, svečano je otvorena samostalna izložba istaknute slikarke Nade Korenj. Kulturni događaj okupio je brojne ljubitelje umetnosti, kolekcionare i likovne kritičare, donoseći još jedan značajan doprinos očuvanju, bogaćenju i promociji svetski priznate kovačičke naive,prenosi RTV Kovačica.

Likovnoj publici predstavljen je pažljivo odabran retrospektivni izbor njenih radova. Kroz autentičan i prepoznatljiv likovni senzibilitet, autorka na platno prenosi specifičan svet naivne umetnosti, verno prikazujući ljude, scene iz svakodnevnog života seoske sredine i duboko ukorenjenu tradiciju ovog kraja.

Svečani program otvaranja započeo je muzičkom tačkom na gitari u izvođenju Elene Aleksić. O bogatom stvaralačkom opusu, tehnici i umetničkom značaju autorke govorila je Sanja Stvorcova, direktorka Galerije naivne umetnosti u Kovačici. U kulturno-umetničkom delu večeri nastupila je porodica Jana Suhaneka, koja je svojim izvođenjem upotpunila prepoznatljiv slovački kolorit ove manifestacije.

Izložbu je zvanično proglasila otvorenom Dušanka Petrak, predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, naglasivši važnost ovakvih postavki za očuvanje kulturnog identiteta. Na kraju programa, prisutnima se emotivnim rečima obratila i sama umetnica Nada Korenj, koja je izrazila duboku zahvalnost posetiocima i organizatorima na bezrezervnoj podršci.

(RTV Kovačica)