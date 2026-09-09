U Alibunaru 57. Sabor pčelara i poljoprivrednika 12. septembra

Na Devojačkom Bunaru će 12. septembra biti održan 57. Sabor pčelara i poljoprivrednika „Devojački Bunar 2026“, koji od ove godine nosi naziv Memorijalni sabor pčelara „Ružica Tešović“, u znak sećanja na dugogodišnju pčelarku i domaćicu koja je učestvovala u organizaciji sabora.

U okviru manifestacije biće održano i međunarodno ocenjivanje kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda, među kojima su polen, propolis, perga, mešavine na bazi meda, kao i kozmetički proizvodi na bazi pčelinjih proizvoda. Biće ocenjivani i vino, rakija, suhomesnati proizvodi, džemovi, slatko i sokovi.

Organizatori navode da su uzorci za ocenjivanje mogli da se dostave do 1. septembra, dok kotizacija iznosi 1.700 dinara, odnosno 15 evra po uzorku. Dodela priznanja biće održana 12. septembra u okviru samog sabora, a za sve učesnike pripremljeni su zajednički ručak i tombola.

Manifestacija će i ove godine okupiti pčelare, poljoprivrednike, proizvođače tradicionalnih proizvoda i ljubitelje pčelarstva iz zemlje i regiona.

(RTV Pančevo)