U Opovu uređena 2 parking prostora kod Malog groblja

Zahvaljujući zajedničkom angažovanju Mesne zajednice Opovo, uz podršku lokalne samouprave Opovo i JP „Mladost“ Opovo, uspešno su realizovani radovi na uređenju prostora kod Malog groblja.

Radovi su obuhvatili čišćenje i uklanjanje deponije građevinskog šuta, pripremu i nivelaciju terena, kao i nasipanje i uređenje dva parking prostora. Ukupno je uređeno preko 400 m² novog parking prostora, što će građanima značajno olakšati dolazak na groblje, obezbediti više mesta za parkiranje i omogućiti bezbedniji i lakši pristup, posebno tokom većih zadušnica i dana kada je poseta groblju najintenzivnija.

„Ovo je konkretno uređenje koje direktno poboljšava svakodnevne uslove i potrebe naših građana. Zajedničkim radom nastavljamo da uređujemo Opovo“, saopštavaju iz JP „Mladost“.

(ePančevo)