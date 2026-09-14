Pijacni barometar u Vršcu: Evo koliko koštaju voće, povrće i mlečni proizvodi

Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ Vršac objavilo je najnoviji pijačni barometar sa aktuelnim cenama namirnica na gradskoj pijaci. Bogata ponuda sezonskog voća, povrća, ali i domaćih suhomesnatih i mlečnih proizvoda, ove nedelje donosi stabilne cene sa blagim varijacijama u zavisnosti od kvaliteta i klase robe.

Prema zvaničnom cenovniku, za kilogram pasulja potrebno je izdvojiti od 350 do 450 dinara, dok se cena krompira kreće između 50 i 100 dinara. Među traženijim jesenjim namirnicama, cena crnog luka iznosi od 70 do 100 dinara, dok je beli luk tradicionalno najskuplji i dostiže cenu od 800 do 1.200 dinara za kilogram.

Za ljubitelje salata, šunka/šilja i babura paprika koštaju od 150 do 250 dinara, dok je kupus izuzetno povoljan i može se kupiti za 40 do 50 dinara po kilogramu.

Kada je reč o voću, jabuke se prodaju po ceni od 80 do 150 dinara, dok kruške i nektarine koštaju između 100 i 200 dinara. Za ljubitelje južnog voća, limun se kreće od 250 do 300 dinara, dok su banane od 200 do 300 dinara za kilogram.

Na mlečnoj pijaci, cena domaćeg kravljeg sira varira od 600 do 800 dinara, dok se najkvalitetniji kajmak prodaje po ceni od 1.400 do 1.600 dinara po kilogramu. Sveže mleko se može pazariti za 100 do 120 dinara po litru. Ponuda suhomesnatih proizvoda takođe je velika, pa domaća slanina i čvarci dostižu cenu do 1.600 dinara, dok se jaja prodaju na komad po ceni od 23 do 30 dinara.

(Pančevac)