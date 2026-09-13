Penzionerima u ponedeljak kreće isplata jednokratne državne pomoći

Isplata jednokratne pomoći penzionerima, od 20.000 do 35.000 dinara, kao i korisnicima dečjeg, socijalnog i boračkog dodatka počinje sutra, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali.

Mali najavio je da će sutra početi isplata jednokratne državne pomoći penzionerima i da će oni dobiti između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije, a novac će dobiti i korisnici dečjeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka, piše Telegraf. Novac će leći na račune, a sve što treba je da proverite račun i toku dana.

Podsećamo, penzioneri su podeljeni u tri kategorije, od kojih će jedna grupa s najnižim primanjima primiti 35.000 dinara, oni sa srednjim primanjima 27.500, dok će grupa s najvišim primanjima dobiti po 20.000 dinara.

Mali je, gostujući na TV Prva, rekao da je reč o delu šireg paketa pomoći građanima, vrednog 980,6 miliona evra koji obuhvata i druge mere, poput vaučera i smanjenja cena lekova.

Prema rečima Malog, od 1. decembra biće povećane plate u javnom sektoru za osam odsto, zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobiće povećanje od 12 odsto, dok će penzije biti povećane za 7,5 odsto, a to znači da će prosečna penzija nakon tog povećanja biti oko 520 evra, dok je 2012. godine, kako je podsetio, iznosila 204 evra.

Prijave za 6.000 dinara do 21. septembra

Mali je podsetio i da prijava za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara traje do 21. septembra, dok će isplata prijavljenima početi od 22. septembra, a da penzioneri i određene kategorije korisnika pomoć dobijaju automatski.

„Pozivam građane koji se još nisu prijavili da se prijave. Do sada se 1.504.000 građana već prijavilo za tu pomoć dodatno na negde oko četiri miliona ljudi koji će tu pomoć primiti iz Akcionarskog fonda i koji ne moraju da se prijavljuju“, rekao je Mali.

Mali je najavio i da će prosečna plata u Srbiji u decembru dostići 1.200 evra, dok je cilj programa „Srbija 2027“, da prosečna zarada do kraja naredne godine bude 1.400 evra.

On je dodao i da će minimalna zarada od 1. januara naredne godine prvi put preći 600 evra, uz cilj da do kraja 2027. dostigne 650 evra.

Ministar je podsetio i da je stopa nezaposlenosti u Srbiji trenutno oko sedam odsto dok je 2012. godine iznosila 25,9 odsto, a da su plate u realnom iznosu od 2012 povećane 69,6 odsto.

„Skoro 70 odsto je porastao životni standard“, naglasio je Mali.

Prema njegovim rečima, svi ovi pokazatelji najbolje govore o uspehu ekonomske politike Srbije.

„Od plata, penzija, minimalne zarade, sve što smo obećali, sve smo to ispunili, a to kažem, u uslovima koji nisu bili idealni, pogotovo zbog situacije u svetu i sukoba, ali i izazova sa kojima se svetska ekonomija suočava“, rekao je Mali.

On je podsetio i da je na računu budžeta u junu 2012. godine bilo oko 70 miliona evra, dok Srbija sada na računu ima oko 560 milijardi dinara, odnosno gotovo pet milijardi evra.

„Razlika je ogromna i zato imate mogućnost da isplatite jednokratnu pomoć, da dižete plate i penzije, ali i da ne zaustavite nijedan kapitalni projekat“, rekao je Mali.

(Telegraf)