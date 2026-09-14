VJT: Nije bilo zvučnog topa 15. marta 2025, goniće se oni koji su širili neistine

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu, u saradnji sa drugim državnim organima, objavilo je analizu svih relevantnih događaja, podataka, činjenica i dokaza koji se tiču navodne upotrebe tzv. “zvučnog topa”, na neprijavljenom javnom okupljanju građana 15. marta 2025. godine u Beogradu, u kojoj je utvrdilo da uzrok panične reakcije građana tokom skupa nije upotreba tzv. zvučnog topa i istaklo da on nije ni korišćen.

VJT navodi i da nema mesta pokretanju krivičnog postupka protiv bilo kog lica u vezi navodne upotrebe zvučnog topa, ali ističe da će preduzeti sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikacij i krivičnog gonjenja svih lica koja su svojim radnjama namerno uzrokovala i doprinela širenju tih neistinitih informacija.

U saopštenju VJT u Beogradu navedeno je da je, na osnovu svestranog razmatranja prikupljenih dokaza, tužilaštvo utvrdilo da se 15. marta 2025. godine na spornom potezu od Terazija, pa duž cele ulice Kralja Milana ka trgu Slavija, dogodila panična lančana reakcija kretanja građana, čiji uzrok nije upotreba tzv. “zvučnog topa”, niti bilo kakvog sličnog uređaja, što je precizno pojašnjeno kroz nekoliko segmenata obrazloženja detaljno izloženih u analizi i zaključku.

VJT navodi da se prvi deo obrazloženja odnosi na analizu uzroka panične reakcije građana u vreme petnaestominutne tišine, drugi deo obrazloženja se odnosi na analizu izjava građana datih u tužilaštvu i policiji i njihovih lekarskih izveštaja, treći deo se tiče analize izvora iz kojih je došlo do širenja dezinformacije da je upotrebljen tzv. “zvučni top”, dok se četvrti deo odnosi na pitanje postojanja dokaza o navodnoj upotrebi ovog uređaja.

U zaključku se, pored ostalog, navodi da 15. marta 2025. godine ni u ulici Kralja Milana, niti na bilo kojoj drugoj lokaciji na kojoj je održan protestni skup, nije korišćen tzv. “zvučni top”, odnosno akustični uređaj tipa LRAD, niti bilo koje drugo sredstvo sličnih karakteristika, kao i da zdravstvene tegobe koje su učesnici skupa prijavili lekarskim ustanovama ne predstavljaju posledicu korišćenja ovog, niti bilo kakvog sličnog uređaja.

Analizom je, pored ostalog, utvrđeno da je uzrok lančanog kretanja učesnika skupa najpre nastao ispred Narodne skupštine, i to iznenadnom odlukom redara o aktiviranju „protokola o povlačenju“, što je ubrzo dovelo i do nastupanja posledice u vidu naglog povlačenja građana sa sredine kolovoza na gore pomenutim lokacijama.

Ključni momenat koji dovodi do “aktiviranja” ovog talasa lančanog kretanja učesnika skupa započinje na raskrsnici ulica Dragoslava Jovanovića i Kralja Milana, kada redari na ovoj lokaciji, nakon dobijanja informacije o “povlačenju” od strane drugih redara, skidaju prsluke i počinju da se trčećim korakom sklanjaju ka fasadama zgrada, u skladu sa svojim bezbednosnim protokolom o povlačenju.

Momenat u kome nastupa faza dvosmernog prostiranja talasa lančanog kretanja jeste trenutak kada građani okupljeni na ovom mestu, videvši da redari trče i skidaju prsluke, počinju da beže u dva smera, desno, ka Terazijama i levo, ka Slaviji.

Nakon toga se ovaj lančani talas njihovog kretanja sukcesivno prostire dalje niz ulicu Kralja Milana i traje ukupno 32 sekunde, navodi se u objavi VJT.

Saopštenje u celosti možete procitati OVDE

(Pančevac)