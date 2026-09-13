Kovin: Radovi na zgradi Centra za kulturu pri kraju

U opštini Kovin u toku je rekonstrukcija zgrade Centra za kulturu, vredna više od 154 miliona dinara. Projekat obuhvata obnovu krova i prohodnih terasa, zamenu kompletne spoljne stolarije i ugradnju novog termoizolacionog omotača, čime će ovaj objekat dobiti potpuno novo lice i bolje uslove za rad.

U opštini Kovin u toku su radovi na zgradi Centra za kulturu, centralnog mesta okupljanja i nosioca kulturnog života ove sredine. Kako se na ovom objektu, podignutom 1989. godine, od tada nije ulagalo u veće spoljne radove, ova rekonstrukcija predstavlja ključan korak u njegovom očuvanju izjavila je Ljubica Kocić- direktorka Centra za kulturu, Kovin.

Dalji planovi obuhvataju i preuređenje dela enterijera Centra za kulturu, kako bi se maksimalno iskoristio prostor koji generacije Kovinaca koriste za brojne kulturne manifestacije, obrazovne programe i druženja, čime će se stvoriti moderniji i funkcionalniji uslovi, rekla je Ljubica Kocić.

Početkom septembra navršilo se 37 godina od kada su vrata Centra za kulturu otvorena za posetioce. Iz ove ustanove poručuju da aktuelna rekonstrukcija potvrđuje čvrsto opredeljenje da se kontinuirano ulaže u razvoj kulture i unapređenje kvaliteta života građana opštine Kovin.

(RTV Pančevo)