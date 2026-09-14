Vršac pregazio Grafičar: Bašić i Glavinić sa po dva gola za veliku pobedu

Fudbaleri OFK Vršca ostvarili su ubedljivu pobedu u 8. kolu Prve lige Srbije, pošto su savladali Grafičar rezultatom 4:1.

Naš tim je od samog početka utakmice pokazao veliku energiju, odlučnost i efikasnost, a već u 2. minutu stigao je do prednosti. Strelac za Vršac bio je Srđan Bašić, koji je ranim pogotkom otvorio meč na najbolji mogući način.

Vršac je nastavio da igra u odličnom ritmu, a u 27. minutu prednost je duplirao Đorđe Glavinić. Samo tri minuta kasnije, Bašić je ponovo zatresao mrežu i svojim drugim golom doneo našem timu velikih 3:0.

Do kraja prvog poluvremena Vršac je stigao i do četvrtog pogotka. Glavinić je u 45. minutu još jednom bio precizan i tako, baš kao i Bašić, kompletirao sjajno izdanje sa dva gola na utakmici.

Grafičar je na početku drugog poluvremena uspeo da smanji rezultat, pošto je Luka Bijelović pogodio u 46. minutu za 4:1. Ipak, naš tim je do kraja utakmice uspeo da sačuva ubedljivu prednost i mirno privede meč kraju.

Ova pobeda predstavlja veliki podstrek za OFK Vršac u nastavku prvenstva. Ekipa je pokazala kvalitet, napadačku konkretnost i sposobnost da već u prvom poluvremenu reši pitanje pobednika.

Posebno raduje sjajno izdanje Bašića i Glavinića, koji su sa po dva gola bili najzaslužniji za trijumf. Vršac je ovom partijom poslao jasnu poruku da ima kvalitet za visoke domete i da u nastavku sezone može da bude ozbiljan rival svakom protivniku u Prvoj ligi Srbije.

(Pančevac/OFK Vršac)