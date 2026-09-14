Banatski pustolov: Biciklom od Pančeva do Ivanova uz moćni Dunav

Prva važna stanica na ovom putu je autentično vikend naselje Milje, mesto koje odiše pravim dunavskim mirom i gde se nalazi stanica za merenje vodostaja. Iako put na pojedinim mestima donosi peskovite prepreke i off-road izazove, čitav potez uz reku predstavlja savršen beg od gradske gužve, buke i zagađenja.

„Ko želi pravi off-road mir, da nema veze sa saobraćajem, da ne mora da gleda u retrovizor i sluša buku – samo neka vozi uz Dunav. Dunav je ovako uređen celim svojim tokom kroz Srbiju, koji je dugačak oko 625 kilometara“, poručuje Banatski pustolov, dodajući da je septembar idealno vreme za ovu vožnju jer staze nisu razvažene traktorima kao što to bude nakon velikih jesenjih kiša.

Ova južnobanatska biciklistička avantura vodi i do istorijske tačke preko puta Vinče, mesta gde sa ivanovačke strane saobraća lokalna skela, povezujući Banat sa drugom obalom reke. Sa preostalih svega nekoliko sati do mraka, ova dinamična ruta pruža savršen jednodnevni izlet za sve koji žele da udišu svež vazduh, slušaju ptice i napune baterije u prelepom šumskom ambijentu nadomak Pančeva.

(Pančevac/Banatski pustolov)