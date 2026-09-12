Opovčani do 9. oktobra mogu da povere da li su na biračkom spisku

Opština Opovo je objavila informaciju na sajtu opštine da je građanima omogućen uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska povodom predstojećih parlamentarnih izbora, zakazanih za 25. oktobar 2026. godine.

Zainteresovani mogu proveriti, ali i podneti zahteve za upis, brisanje ili ispravku svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, lično u prostorijama matične službe Opštinske uprave Opovo na adresi Borisa Kidriča 10.

Uvid i zahteve za izmene se mogu obaviti i elektronskim putem preko portala e-Uprava, kao i na sajtu upit.birackispisak.gov.rs jednostavnim unosom JMBG-a ili broja lične karte.

Redovni rok za sve upise i izmene traje do 9. oktobra 2026. godine u ponoć, nakon čega se birački spisak zvanično zaključuje. Pored toga, ukoliko birač na dan izbora želi da glasa prema mestu trenutnog boravišta, bilo u zemlji ili inostranstvu, zahtev za to se podnosi najkasnije do 4. oktobra, prenosi Glas Opova.

U slučaju da se propusti ovaj glavni rok, izmene su i dalje moguće u naknadnom roku koji traje od 10. do 21. oktobra u ponoć. U tom periodu, zahtevi za promene u biračkom spisku podnose se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, što možete učiniti direktno ili posredstvom Opštinske uprave Opovo.

Detaljno možete pogledati na sajtu opštine: OVDE

Na saju Republičke izborne komisije, informacije za birače pogledajte: OVDE

(Glas Opova)