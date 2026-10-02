Vršac nudi ženama trajni spas i ekonomsku nezavisnost

VRŠAC – Nakon uspešnog završetka dvogodišnjeg projekta „Bezbednost za žene – snažna zajednica“, Grad Vršac je doneo odluku da uspostavljeni integrisani model podrške ženama žrtvama nasilja postane deo trajnog lokalnog mehanizma. Time su razvijene usluge prerasle u stalni sistem pomoći, koji će se u narednom periodu primarno fokusirati na ključni korak ka slobodi – ekonomsko osnaživanje žena.

Jedan od najvažnijih stubova ovog sistema jeste uspešno umrežavanje institucija. Model omogućava da žrtve na jednom mestu dobiju kompletnu psihološku, pravnu, socijalnu i ekonomsku pomoć. Time je eliminisana potreba da se žene same obraćaju brojnim službama i da, šetajući od šaltera do šaltera, iznova prolaze kroz traumu i proživljeno nasilje.

U sklopu ovih aktivnosti otvoren je i Centar za socio-ekonomsko osnaživanje, koji se nalazi u adekvatno izolovanom prostoru Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu. Lokacija je pažljivo odabrana kako bi svim korisnicama garantovala maksimalnu diskretnost, privatnost i pre svega – stoprocentno sigurno okruženje za rad sa stručnjacima.

Koordinatorka projekta Alisa Šajn posebno je podvukla značaj ovakvog institucionalnog rešenja.

„Sistem umrežene podrške na jednom mestu značajno smanjuje teret koji žrtve nose, jer one više ne moraju iznova da proživljavaju traumu ponavljajući svoju priču na više različitih adresa“, izjavila je Šajn.

Pored kontinuirane besplatne pravne pomoći i psihološke podrške, koja je temelj za vraćanje samopouzdanja, Grad Vršac u narednoj fazi stavlja poseban fokus na kreiranje ekonomske nezavisnosti korisnica. Kroz specijalizovane obuke, programe dokvalifikacije i direktnu podršku pri zapošljavanju, ženama će biti pružena realna šansa da ostvare materijalnu sigurnost. Upravo je ekonomska samostalnost, kako ističu stručnjaci, najvažniji preduslov za trajni i bezbedan izlazak iz nasilnog okruženja. Nova strategija biće strogo prilagođena individualnim potrebama svake korisnice, sa posebnim osvrtom na žene koje se suočavaju sa višestrukim oblicima socijalne ugroženosti.

(Grad Vršac)