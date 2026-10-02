Vršac nudi ženama trajni spas i ekonomsku nezavisnost
VRŠAC – Nakon uspešnog završetka dvogodišnjeg projekta „Bezbednost za žene – snažna zajednica“, Grad Vršac je doneo odluku da uspostavljeni integrisani model podrške ženama žrtvama nasilja postane deo trajnog lokalnog mehanizma. Time su razvijene usluge prerasle u stalni sistem pomoći, koji će se u narednom periodu primarno fokusirati na ključni korak ka slobodi – ekonomsko osnaživanje žena.
Jedan od najvažnijih stubova ovog sistema jeste uspešno umrežavanje institucija. Model omogućava da žrtve na jednom mestu dobiju kompletnu psihološku, pravnu, socijalnu i ekonomsku pomoć. Time je eliminisana potreba da se žene same obraćaju brojnim službama i da, šetajući od šaltera do šaltera, iznova prolaze kroz traumu i proživljeno nasilje.
U sklopu ovih aktivnosti otvoren je i Centar za socio-ekonomsko osnaživanje, koji se nalazi u adekvatno izolovanom prostoru Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu. Lokacija je pažljivo odabrana kako bi svim korisnicama garantovala maksimalnu diskretnost, privatnost i pre svega – stoprocentno sigurno okruženje za rad sa stručnjacima.
Koordinatorka projekta Alisa Šajn posebno je podvukla značaj ovakvog institucionalnog rešenja.
Pored kontinuirane besplatne pravne pomoći i psihološke podrške, koja je temelj za vraćanje samopouzdanja, Grad Vršac u narednoj fazi stavlja poseban fokus na kreiranje ekonomske nezavisnosti korisnica. Kroz specijalizovane obuke, programe dokvalifikacije i direktnu podršku pri zapošljavanju, ženama će biti pružena realna šansa da ostvare materijalnu sigurnost. Upravo je ekonomska samostalnost, kako ističu stručnjaci, najvažniji preduslov za trajni i bezbedan izlazak iz nasilnog okruženja. Nova strategija biće strogo prilagođena individualnim potrebama svake korisnice, sa posebnim osvrtom na žene koje se suočavaju sa višestrukim oblicima socijalne ugroženosti.
(Grad Vršac)