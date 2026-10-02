Pevanjem do tramboline: Poklon za đake u Starom Lecu! 

Učenički parlament Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice realizovao je prelepu humanu akciju i obradovao svoje drugare u izdvojenom odeljenju u Starom Lecu. Đaci su pokazali visoku svest o zajedništvu tako što su deo novčanih sredstava prikupljenih u ranijoj školskoj akciji „Pevamo za školu“ usmerili na kupovinu nove, moderne tramboline.

Nova oprema za igru i vežbanje montirana je u školskoj fiskulturnoj sali u Starom Lecu, čime je ovaj prostor dobio potpuno novi i atraktivan sadržaj. Iz škole ističu da ova inicijativa ima višestruki značaj za razvoj učenika, jer direktno podstiče fizičku aktivnost, sport i zdravu rekreaciju od najranijeg uzrasta. Istovremeno, na ovaj način se snažno jačaju prijateljstvo, solidarnost i povezanost između matične škole i njenih izdvojenih odeljenja.

Iskrena radost, graja i osmesi učenika u Starom Lecu najlepša su potvrda uspeha ove đačke inicijative. Ova akcija poslala je jasnu poruku da su zajedništvo i međusobna podrška ključne vrednosti koje se neguju u „Zmajevoj“ školi, a Učenički parlament je zaslužio čistu peticu iz humanosti i organizacije.

(Pančevac)