PIO: Učenici i studenti sa porodičnom penzijom da dostave potvrdu

Učenici i studenti koji su korisnici porodične penzije trebalo bi da Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) dostave potvrde o školovanju kako bi im se nesmetano nastavila isplata penzije, saopštio je Fond PIO i naveo da bi učenici potvrde trebalo da dostave u septembru, odmah po upisu školske godine, a studenti čim upišu godinu.

S obzirom na to da se u nekim visokoškolskim ustanovama školska godina upisuje u novembru, u tom slučaju je neophodno da studenti potvrde o školovanju dostave u novembru, čim upišu novu školsku godinu, naveli su iz Fonda.

Osim podataka o identitetu deteta i ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži i podatke o tome na koju školsku godinu se odnosi, kao i o statusu učenika, odnosno studenta u toj školskoj godini. Na potvrdama je potrebno upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija, a mogu se doneti lično ili poslati poštom.

Iz Fonda PIO podsećaju da, prema odredbama Zakona o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju. Pravo na penziju detetu pripada do kraja školovanja, a najkasnije do navršenih 20 godina života ako pohađa srednju školu, odnosno 26 godina života ako studira.

(RTV Pančevo)