Broj stogodišnjaka u Japanu premašio 100.000, žene ubedljivo brojnije među najstarijima

Broj stogodišnjaka u Japanu dostigao je ove godine 107.677, što je za 7.914 više nego prošle godine, saopštilo je danas japansko Ministarstvo zdravlja. Broj stogodišnjaka u toj zemlji je u stalnom porastu, a žene češće dožive te godine i ukupno ih je 94.298, preneo je portal Japan Tajms.

Najavljeno je da će stogodišnjaci dobiti čestitke i poklone od premijera.

Tokom 1963. godine, kada je zemlja donela Zakon o socijalnoj zaštiti starijih lica, u Japanu je živelo 153 stogodišnjaka. Ta cifra je tokom 1981. porasla na nešto više od 1.000 ljudi, a tokom 1998. godine prvi put je registrovano više od 10.000 osoba starijih od 100 godina.

Najstarija osoba u Japanu je Fujo Kišimoto koja je u decembru napunila 114 godina, a najstariji muškarac je Hikaru Kato koji je u maju napunio 112 godina.

Japanci spadaju među narode sa najdužim životnim vekom na svetu koj iznosi 81,35 godina za muškarce i 87,33 godine za žene.

(Euronewssrbija)