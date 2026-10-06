Deo Pančeva 7. oktobra ostaje bez vode
Zbog sanacije havarije na vodovodnoj mreži, sutra, 7. oktobra, od 9 časova, bez vode će ostati sledeće ulice:
Ulica Stevana Sremca, od Cvijićeve do Ulice Ive Andrića;
Dečanska ulica;
Manasijska ulica;
Cvijićeva ulica, od Ulice Stevana Sremca do Mileševske ulice.
Prekid vodosnabdevanja trajaće do završetka radova i normalizacije vodosnabdevanja.
Mole se građani navedenih ulica da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe, dok traju radovi.
(Pančevac)