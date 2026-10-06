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Deo Pančeva 7. oktobra ostaje bez vode

15:30

06.10.2026

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Foto: JKP Vodovod

Zbog sanacije havarije na vodovodnoj mreži, sutra, 7. oktobra, od 9 časova, bez vode će ostati sledeće ulice:

Ulica Stevana Sremca, od Cvijićeve do Ulice Ive Andrića;

Dečanska ulica;

Manasijska ulica;

Cvijićeva ulica, od Ulice Stevana Sremca do Mileševske ulice.

Prekid vodosnabdevanja trajaće do završetka radova i normalizacije vodosnabdevanja.

Mole se građani navedenih ulica da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe, dok traju radovi.

(Pančevac)

Tagovi

Pančevo ulice voda

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