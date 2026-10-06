Isključenja u Kovačici 7. oktobra: Ove ulice će ostati bez struje

Obustava električne energije, prema informacijama sa sajta Elektrodistribucije, najavljena je za sutra u više ulica u Kovačici, u periodu od 10 do 14.30 časova. Kako je najavljeno, prekid u isporuci električne energije u sredu 7. oktobra, odnosiće se pojedine ulice u Kovačici.

Od 10 do 11 časova najavljena je obustava električne energije za ulice: Jana Čajaka i Bratstva Jedinstva od Janka Bulika, Šafarikova, Janka Čmelika od Bratstva Jedinstva do Hvjezdoslavove, Hurbanova, JNA od Čajakove do Hvjezdoslavove, Hvjezdoslavova od JNA do Janka Čmelika, prenosi RTV Kovačica.

Zatim, u periodu od 11.30 do 12.30 časova, bez električne energije biće ulice: Ive Lole Ribara od Bratstva Jedinstva do Žarka Zrenjanina, Hvjezdoslavova od Nikole Tesle do Masarikove, Nikole Tesle od Hvjezdoslavove do Žarka Zrenjanina dok u periodu od 13 do 14.30 časova, struje neće biti u sledećim ulicama: Ive Andrića od Bratstva Jedinstva do Žarka Zrenjanina, Hvjezdoslavova od Nikole Tesle ka Ciglani, Kratka, Padinska, Nikole Tesle od Bratstva Jedinstva do Hvjezdoslavove, Bratstva Jedinstva od Nikole Tesle do Padinske.

Po završetku radova, građanima se savetuje da električne uređaje uključuju postepeno i da provere da li je snabdevanje stabilizovano.

(RTV Kovačica)