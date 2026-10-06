Vek fudbala u Starčevu: Partizan uveličao veliki jubilej

Stadion Fudbalskog kluba „Borac” u Starčevu proteklog vikenda nije bio samo mesto na kom je odigrana utakmica, već prostor na kom su se srele generacije, evocirale uspomene i slavila tradicija duga čitav jedan vek.

Povodom 100 godina postojanja „Borca“, na starčevačkom stadionu gostovao je beogradski Partizan, a oko 1.500 gledalaca prisustvovalo je pravom fudbalskom prazniku.

Rezultat je, sasvim očekivano, ostao u drugom planu.

Najvažnije je bilo proslaviti ogroman jubilej kluba koji je tokom čitave svoje istorije bio mnogo više od sportskog kolektiva – bio je deo života Starčeva.

Od ranih popodnevnih sati u subotu, 3. oktobra, u okolini stadiona starčevačkog Borca osećala se posebna atmosfera.

Na tribinama su se okupljali ljubitelji fudbala, nekadašnji igrači, sportski radnici, prijatelji kluba, ali i najmlađi koji tek treba da stvaraju neke nove uspomene na „najvažniju sporednu tvar na svetu”.

Za mnoge Starčevce ovaj dan bio je prilika da se sete vremena kada se fudbal igrao drugačije – bez velikih reflektora, savremene opreme i uslova kakve danas podrazumevamo.

Ipak, ljubav prema lopti i klubu bila je ista.

Upravo zato je susret s Partizanom imao posebnu težinu.

Na jednoj strani veliki beogradski klub, a na drugoj starčevački Borac, koji je na svoj stoti rođendan dobio priliku da pred punim tribinama ugosti jednog od najpoznatijih srpskih fudbalskih kolektiva.

Svečani trenuci

Pre početka utakmice održana je svečanost posvećena velikom jubileju.

Predstavnici fudbalskih organizacija i gosti čestitali su Borcu vek postojanja i uručili prigodne poklone.

U ime Fudbalskog saveza Vojvodine Srđan Tanović, referent ovog saveza za Srpsku ligu „Vojvodina”, futsal i rad komisija, uručio je predsedniku FK-a „Borac” Igoru Matijaševiću plaketu, lopte i sportsku opremu.

Pokloni i priznanja bili su znak zahvalnosti klubu za dugogodišnje očuvanje fudbalske tradicije i doprinos razvoju sporta u Starčevu i ovom delu Vojvodine.

Prigodna priznanja predsedniku Borca uručili su i predstavnici Partizana, Fudbalskog saveza područja Pančeva i Gradskog fudbalskog saveza Pančeva.

Kada rezultat nije najvažniji

A onda je lopta krenula s centra. Partizan je opravdao ulogu favorita i slavio rezultatom 5:1, ali se tokom utakmice jasno osećalo da tog dana rezultat nije ono zbog čega je publika došla na stadion.

Igran je meč za uspomenu, utakmica kakva se ne zaboravlja lako.

Crno-beli su poveli u devetom minutu preko Zubairua, a Že je u 38. minutu, iz jedanaesterca, povećao prednost.

U drugom poluvremenu usledio je trenutak koji je izazvao najveće oduševljenje domaće publike.

Igran se 68. minut kada je Lazar Cetić preciznim udarcem iz slobodnog udarca savladao golmana Partizana.

Lopta je završila u mreži, a tribine su eksplodirale.

Bio je to pogodak za Borac, ali u simboličnom smislu mnogo više od toga – gol kojim je domaći tim uveličao proslavu svog stotog rođendana.

Partizan je do kraja utakmice postigao još tri gola.

Lima je pogodio u 83, Zubairu u 88, a Čupić u 90. minutu, za konačnih 1:5.

Ipak, kada je sudija Vukašin Marković iz Pančeva odsvirao kraj, nije se odlazilo sa stadiona.

Dugo se slavilo

Ljudi su ostali, prepričavali detalje utakmice, fotografisali se i sabirali utiske iz dana koji je za Starčevo imao mnogo veći značaj od jednog fudbalskog rezultata.

– Kada na kraju sumiramo utiske, mislim da je ovo bio veliki dan za Borac, Starčevo i Južni Banat. Veliku zahvalnost dugujemo FK-u „Partizan”. Posebno bih zahvalio svim ljudima okupljenim oko Borca, prijateljima kluba, sponzorima, navijačima Borca i Partizana, Fudbalskom savezu Vojvodine, kao i Gradu Pančevu. Nadam se da će ovaj događaj ostati u lepom sećanju svim Starčevcima – navodi Matijašević.

(Opširnije u narednom štampanom izdanju „Pančevca“)

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