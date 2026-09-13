RIK proglasio listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ pod rednim brojem jedan

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je na današnjoj sednici izbornu listu koalicije okupljenje oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Lista koja će se nalaziti pod rednim brojem jedan na glasačkom listiću nosi naziv „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, a nosilac liste je član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić.

Lista je usvojena sa 13 glasova od prisutnih 14 članova RIK-a, dok jedan nije glasao.

Vučić prvi na listi oko SNS, slede Vučević, Brnabić, Radenović, Raguš…

Aleksandar Vučić prvi je na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ za vanredne parlamentarne izbore, a slede predsednik SNS Miloš Vučević i članica Predsedništva SNS Ana Brnabić. Na listi, koja je posle proglašenja objavljena na sajtu RIK-a, u prvih deset od ukupno 250 kandidata za poslanike, nalaze se i penzionisani profesor Stojan Radenović, poslanik i funkcioner stranke Marina Raguš, sef poslaničke grupe Milenko Jovanov, ministar u tehničkom mandatu Nikola Selaković, magistar violine Jovan Kolundžija, dramska umetnica Lidija Vukićević i lekar specijalista Verica Jovanović. Na listi se nalaze i glumica Jelena Đukić Milinković, kao i član stranke i direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon, operska umetnica Nataša Tasić Knežević, funkcioner SNS Vladimir Đukanović, glumac Branislav Lečić, ministarka u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović. Među kandidatima za poslanike su i profesor neurologije Svetlana Miletić-Drakulić, analitičar Saša Borojević, bivši košarkaš Željko Rebrača, profesor i lekar Milan Stojičić, kao i glumac Lepomir Ivković. Na listi su i lekar specijalista Svetlana Popadić, profesor matematike Nevena Đurić Nikitović, advokat Biljana Pantić Pilja i profesor Goran Stanojević. Naredni kandidati na listi su kardiolog Marija Zdravković i student Miloš Pavlović, biohemičar Rajka Matović, student Vukašin Vučićević, a na tridesetom mestu nalazi se doktor ekonomije Uglješa Mrdić. Na listi su i kandidati koalicionih partnera SRS Aleksandar Šešelj, PUPS-a Stefan Krkobabić, Nerodne seljačke stranke Mrjan Rističević i drugi.