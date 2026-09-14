Bela Crkva: OŠ „Žarko Zrenjanin“ upisala više prvaka!

Početak nove školske 2026/27. godine u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Beloj Crkvi protekao je u znaku izuzetno lepih vesti.

Ova obrazovna ustanova bogatija je za 47 đaka prvaka, koji su svečano raspoređeni u dva odeljenja. Direktor škole Nenad Jokanović izrazio je veliko zadovoljstvo ovogodišnjim odzivom, naglasivši da je broj najmlađih učenika u osetnom porastu u odnosu na prethodne godine, što predstavlja ohrabrujući pokazatelj za budućnost škole i čitave lokalne zajednice.

Povećan broj đaka prati i kontinuirana modernizacija školskog prostora. Uprava škole svake godine ulaže značajna sredstva u obnavljanje infrastrukture i nabavku savremene nastavne opreme. Prema rečima direktora Jokanovića, osnovni cilj ovih investicija jeste stvaranje što boljeg, bezbednijeg i podsticajnijeg okruženja za učenje i pravilan razvoj dece.

Visok kvalitet rada i posvećenost kolektiva OŠ „Žarko Zrenjanin“ najbolje se ogledaju kroz kontinuitet uspeha koje njihovi učenici ostvaruju na opštinskim i republičkim takmičenjima. Povećan broj prvaka i nova oprema biće dodatni podstrek zaposlenima da nastave sa uspešnim obrazovnim radom i stvaranjem novih generacija uspešnih Belocrkvana.