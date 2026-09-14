Miloš Pantović novi igrač Železničara

Miloš Pantović (2002) novo je pojačanje FK Železničar iz Pančeva. Iskusni krilni igrač prošao je omladinske škole i seniorske timove Vojvodine, Crvene zvezde, Grafičara, Voždovca i TSC-a, a potom je karijeru nastavio u grčkom Panatinaikosu.

U razgovoru za zvanični sajt Železničara, Pantović je govorio o dolasku u Pančevo, razlozima zbog kojih je izabrao Železničar, iskustvu iz TSC-a i Grčke, reprezentativnim ambicijama, ali i onome što želi da donese novom klubu.

Miloše, dobro došao u Železničar. Za početak, kako je došlo do toga da danas obučeš dres Železničara? Šta je presudilo da prihvatiš ponudu?

– Hvala na dobrodošlici. U ovom prelaznom roku se dosta stvari izdešavalo koje su dovele do toga da danas budem ovde. Uprava Železničara bila je veoma profesionalna, tako da smo se brzo dogovorili. Voleo bih da pohvalim i stil fudbala koji se neguje u Železničaru, što je bio jedan od presudnih faktora mog dolaska. Takođe sam imao veoma prijatan razgovor sa šefom i shvatio da delimo isto mišljenje o stilu fudbala koji treba da se igra.

Iza tebe je veoma zanimljiv fudbalski put: Vojvodina, Crvena zvezda, Grafičar, Voždovac, TSC, pa Panatinaikos. Koliko te je svaka od tih sredina promenila kao igrača?

– Svaki od klubova za koje sam igrao imao je poseban deo u mom fudbalskom razvoju. Zajedničko im je to što su ambicije uvek bile na najvišem nivou i što se uvek igralo na tri boda, bilo kod kuće ili na strani. Zahvalan sam na svemu što sam prošao, jer je svaki prethodni angažman bio nova fudbalska lekcija koju sam naučio.

TSC je bio jedna od najvažnijih stanica u tvojoj karijeri. Dve godine zaredom igrali ste evropska takmičenja i izborio si transfer u Panatinaikos. Šta ti je taj period doneo?

– Verovatno jedan od najznačajnijih momenata u mojoj karijeri, kako danas, tako i sutra kada budem završavao svoj fudbalski put. Dve godine zaredom igrali smo evropska takmičenja, bili rame uz rame sa velikim klubovima i velikim igračima i pokazali da možemo da se nosimo sa svima. Sa jako malo stranaca i bez velikih imena, bez multimilionskog budžeta, već sa željom i u glavi i u srcu.

Panatinaikos je veliki evropski klub. Kako izgleda iskustvo igranja u takvoj sredini i šta si iz Grčke poneo sa sobom?

– Ogroman evropski, a još veći klub u Grčkoj. Bilo je neverovatno osetiti atmosferu koju prave grčki navijači. Oni prosto žive za fudbal i tu strast prenose i na igrače na terenu. Grčki derbiji su nešto posebno. Kada se igraju atinski derbiji, ceo grad stane, ništa osim toga tog dana se ne dešava. Imao sam sreću i čast da budem strelac protiv PAOK-a, kao i da igram na punom Leoforosu protiv AEK-a u veoma zanimljivom duelu sa puno golova. Žao mi je što nisam dobio priliku da osetim potpun doživljaj, ali i ovo iskustvo je dovoljno da me oblikuje i da mi pruži iskustvo koje mogu da prenesem na neke mlađe igrače koji tek dolaze.

Imao si priliku da debituješ i za seniorsku reprezentaciju Srbije. Koliko ti je taj trenutak značio i da li je reprezentacija i dalje jedan od tvojih najvećih ciljeva?

– Reprezentacija je zauvek moj najveći cilj. Ne samo da budem jedan od igrača, već da budem neko ko je bitan u reprezentaciji. Ne postoji lepša stvar za jednog sportistu od težine dresa sa državnim grbom i himne svoje zemlje. Svaki dan, svaki trening i svaka klupska utakmica samo su rad na tome da sutra budem dovoljno dobar da svoj narod učinim ponosnim.

Šta te je konkretno privuklo Železničaru?

– Rekao bih, miks svega. Železničar je klub koji ima veoma lep plan za razvoj, kako kluba, tako i igrača koji u njemu rastu i razvijaju se. Filozofija kluba, negovanje mladih talenata i stil fudbala, sve su to razlozi zbog kojih sam došao. Mislim da je ovo veoma dobra sredina za mene kao mladog igrača koji je imao poteškoća sa minutažom prošle sezone. Ovo može da me vrati na pravi put, a želim i da se ja klubu odužim kvalitetnim partijama i, nadam se, mnoštvom golova.

Železničar je prethodne sezone napravio ozbiljan rezultat. Da li ti je to bio dodatni motiv da dođeš?

– Naravno. Klub je u ozbiljnoj ekspanziji i definitivno želim da to iskoristim, ali i da pomognem da sledeći uspeh bude još veći. Kvalitetni ljudi u rukovodstvu, sjajan trener i igrački kadar pun talenta definitivno su nešto što krasi Železničar.

Šta želiš da doneseš ekipi? Golove, asistencije, iskustvo iz evropskog fudbala – šta navijači mogu da očekuju od Miloša Pantovića?

– Želim da donesem sve od navedenog. Naravno, primarno su golovi i asistencije, što se prirodno i očekuje od mene, ali želim da prenesem i iskustvo koje sam skupio tokom proteklih godina. Jedno mogu da obećam sa sigurnošću: svaku utakmicu daću svoj maksimum za ekipu i svaka će biti odigrana kao da je najvažnija u sezoni.

Koliko ti je važno da odmah osetiš poverenje trenera i saigrača?

– Mnogo mi je važno, jer smatram da je poverenje ključ za uspeh. Kada se osećate dobrodošlim i kada neko veruje u vas i vaš potencijal, nije teško to i isporučiti. Kroz razgovor sa šefom sam video da klub veruje u mene i to mi mnogo znači, pogotovo u ovom trenutku.

Za kraj, šta poručuješ navijačima Železničara?

– Poruka za navijače je: vidimo se uskoro! Budite uz nas i kada je dobro i kada nije, jer ste vi naš najveći podstrek. Uz vašu podršku možemo sve i nadam se da ćete nas pratiti u što većem broju.

(FK Železničar)