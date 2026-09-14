Petar Počuča: Nismo zaboravili kako se igra i pobeđuje!

Pioniri Železničara ostvarili su veliku pobedu od 5:2 protiv ekipe FK Sloven Ruma, u okviru 4. kola Pionirske lige Vojvodine. Golove za naš tim postigli su: Vuk Rančić (4′, 15′), Vukašin Velčanović (59′) i Martin Valovec (61′, 79′).

Šef stručnog štaba, Petar Počuča, nije krio zadovoljstvo posle pobede:

– Današnja utakmica pokazala je da nismo zaboravili kako se igra i pobeđuje. Posle nekoliko slabijih rezultata, danas smo konačno došli do dobre igre i ostvarili zasluženu pobedu, koja je, s obzirom na prikazano na terenu, mogla da bude i ubedljivija. Sve pohvale igračima, kao i mom kolegi Nikoli Svilareviću. Nastavljamo da radimo vredno i posvećeno na treninzima, sa ciljem da unapredimo sve aspekte igre, koji će doneti nove, pozitivne rezultate na utakmicama.

U narednom kolu, pioniri FK Železničar Pančevo gostuju u Novom Sadu, ekipi FK Petrika.