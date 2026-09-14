Građani Pančeva do 9. oktobra mogu da provere podatke u biračkom spisku

PANČEVO – Građani Pančeva mogu do 9. oktobra da provere podatke u biračkom spisku i zatraže njihov upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku.

Gradska uprava Pančeva obavestila je građane da je deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Pančeva, na osnovu kojeg će 25. oktobra biti održani izbori za narodne poslanike Narodne skupštine, izložen na uvid.

Uvid u birački spisak moguć je u Gradskoj upravi Pančeva, u Sekretarijatu za opštu upravu, na Trgu kralja Petra I broj 2-4, na prvom spratu, u kancelariji 107.

Građani mogu svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova da provere da li su upisani u birački spisak i da li su njihovi podaci tačni. Provera se obavlja putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana.

Zahtevi za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka mogu se podneti do 9. oktobra u 24 časa, kada se birački spisak zaključuje.

Zahtev se može podneti pisanim putem na adresu Gradske uprave Pančeva, Trg kralja Petra I broj 2-4, neposredno u kancelariji 107 Sekretarijata za opštu upravu ili putem Portala eUprava. Građanima je za dodatne informacije dostupan i broj telefona 013/308-820.

Od 10. do 21. oktobra u 24 časa, odnosno nakon zaključenja biračkog spiska, zahtevi za promene u Jedinstvenom biračkom spisku podnose se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, neposredno ili preko Gradske uprave Pančeva prema mestu prebivališta.

Građani koji na predstojećim izborima žele da glasaju prema mestu boravišta u Srbiji zahtev za upis tog podatka u birački spisak mogu podneti najkasnije do 3. oktobra u 24 časa.

Gradska uprava je podsetila i da birač koji nakon raspisivanja izbora prijavi prebivalište na teritoriji Pančeva može biti upisan u deo biračkog spiska za ovaj grad ukoliko će do dana izbora proteći najmanje šest meseci od prijave prebivališta. U suprotnom, biračko pravo ostvaruje prema mestu prebivališta koje je imao pre promene.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu podataka u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti.

Elekronski uvid i provera podataka u jedinstvenom biračkom spisku može se izvršiti na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave OVDE unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte.

(Pančevac)