Čestitka Opštine Bela Crkva povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar i predsednik Skupštine opštine Marjan Aleksić, stanovnicima opštine Bela Crkva, kao i svim građanima Republike Srbije i Republike Srpske, čestitali su zajednički praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se simbolično proslavlja 15. septembra, na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta.

„Na današnji dan, kada se obeležava i slavna godišnjica probijanja Solunskog fronta, srpski narod slavi praznik koji simbolizuje našu večnu težnju za slobodom i očuvanjem jedinstvenog nacionalnog identiteta, tradicije, kulture i vere. Neka nas današnji dan podseti na snagu jedinstva, na naše hrabre pretke i učvrsti da ostanemo na njihovom časnom putu slobode, patriotizma, pravde i istine“ – kaže se u čestitki.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se 15. septembra u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Državna manifestacija je ustanovljena 2020. godine, zajedničkom saglasnošću državnika Republike Srbije i Republike Srpske, u znak sećanja na proboj Solunskog fronta, jednog od najvažnijih događaja u istoriji srpskog naroda.

Na dan praznovanja, institucije širom Srbije ističu zastavu kao državno obeležje, dok su građani širom Srbije od početka praznovanja zastave Republike Srbije isticali na svojim domovima, balkonima i ulazima u poslovne objekte.

(BCinfo)