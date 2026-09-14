Belocrkvanski kajakaši medaljama zatvorili sezonu iz snova

BELA CRKVA – Kajakaši iz Bele Crkve na najlepši mogući način priveli su kraju ovogodišnju takmičarsku sezonu, zablistavši proteklog vikenda na dva velika takmičenja. Naši sportisti pokazali su izuzetnu spremnost i hrabrost, ostvarivši sjajne rezultate i osvojivši nove medalje u disciplinama na mirnim, ali i na divljim vodama, prenosi BCinfo.

Prvi deo uspešnog vikenda odigrao se u Beogradu, na Prvenstvu Srbije u kajaku, kanuu i SUP daskama na mirnim vodama. Najveći uspeh u kajaku ostvario je ženski kadetski četverac na 1.000 metara, koji je u izuzetno jakoj konkurenciji osvojio bronzanu medalju. Pobedničku posadu činile su Dunja Čemerlić, Dea Jovanović, Tea Pauljević i Nađa Zlatanović. Ovo prvenstvo ostaće upamćeno i po tome što su se belocrkvanski takmičari prvi put oprobali u trkama na SUP daskama i odmah uzeli savezne medalje – Vukašin Čemerlić bio je drugi među pionirima, dok je Tea Pauljević zauzela treće mesto kod pionirki.

Odmah nakon Beograda, kajakaši su otputovali za Bajinu Baštu na zahtevni Drinski maraton na divljim vodama. Iako im je ovo bio prvi susret sa brzom i nepredvidivom rekom, ponovo su stigli do postolja. Milica Ilić osvojila je prvo mesto u kategoriji mlađih pionirki, dok se Dea Jovanović okitila medaljom u konkurenciji pionirki.

– Ponosan sam na izveslanu sezonu, ali već je vreme da se okrenemo planovima i pripremama za sledeću godinu – poručio je nakon velikih uspeha trener belocrkvanskih kajakaša Slavko Čemerlić.

(Pančevac/BCinfo)