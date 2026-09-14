„Ornamentima obasjana prošlost ”u pančevačkoj Biblioteci

Od petka izložba ornamenata iz 58 srpskih srednjovekovnih manastira, od Studenice do Ravanice, u Pančevu

Gradska biblioteka Pančevo će od petka, 18. septembra ugostiti izložbu kolekcije slika Milovana Arsića sa ornamentima iz srpskih srednjovekovnih manastira. Postavka obuhvata preslikane zidne ornamente iz 58 srednjovekovnih manastira i crkava, među kojima su Studenica, Hilandar, Gračanica, Visoki Dečani, Pećka patrijaršija, Žiča, Manasija i Ravanica, koji se čuvaju u fondovima Biblioteke Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu. Posetiocima se pruža priliku da pažljivije sagledaju detalje koji često ostaju u senci velikih fresko-kompozicija i otkriju njihovu umetničku lepotu i slojevita značenja, poput raznovrsnih geometrijskih prepleta, biljnih motiva i stilizovanih životinjskih figura.

Autori izložbe su Jelica Ilić Minić i Vladimir Brborić. Otvaranje je zakazano za 18 časova u galeriji Gradske biblioteke.

Akademski slikar, ilustrator i profesor Milovan Arsić (1927–2000) godinama je na terenu proučavao i preslikavao ornamente sa fresaka. Na posebno pripremljenim kartonskim tablama verno je prenosio njihove boje, oblike, teksturu, pa i oštećenja originala. Njegovi radovi zato imaju i dragocenu dokumentarnu vrednost: čuvaju izgled pojedinih ornamenata koji danas više ne postoje.

(Pančevac / N. S.)

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