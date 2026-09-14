Čigoja i Urošev osvojili zlato na turniru Akademik open u Nikšiću

Mladi i perspektivni borci džudo kluba „Akademija Jočić” iz Starčeva ostvarili su izvanredan uspeh na prestižnom međunarodnom džudo turniru „Akademik open 2026”, koji je proteklog vikenda održan u Nikšiću. U izuzetno jakoj regionalnoj konkurenciji, starčevački sportisti su pod vođstvom trenera Marka Jočića još jednom potvrdili visoku klasu i kući se vratili sa čak šest odličja.

Najveći uspeh na podijumu zabeležili su Radan Čigoja i Vojin Urošev. Oni su u svojim težinskim kategorijama dominantno savladali sve protivnike i potpuno zasluženo osvojili zlatne medalje.

Srebrnim odličjima i titulama vicešampiona turnira okitili su se Nikola Maletić i Petar Stanković, dok su do postolja i bronzanih medalja u veoma teškim borbama stigli Maša Poljak i Uroš Stojanović.

Ovaj sjajan rezultat u Crnoj Gori predstavlja kontinuitet uspeha „Akademije Jočić” i dokaz je predanog rada sa mlađim selekcijama, koje iz turnira u turnir dostojno reprezentuju Starčevo i grad Pančevo na međunarodnoj sportskoj sceni.

(Pančevac)