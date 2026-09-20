Lekari iz Pančeva sami okrečili ORL i oslikali sobu za decu

PANČEVO – Zaposleni na Odeljenju za otorinolaringologiju (ORL) Opšte bolnice Pančevo organizovali su se tokom vikenda i zajedničkim snagama okrečili ambulante i bolesničke sobe, dok je prostor namenjen najmlađim pacijentima potpuno oslikan motivima iz bajki. Ova samoinicijativna akcija naišla je na punu podršku uprave bolnice, koja je obezbedila neophodan materijal, prenosi RTV Pančevo.

– Zaposleni su iskazali želju da daju doprinos poboljšanju uslova na odeljenju, nakon što smo u prethodnom periodu nabavili nove instrumente i klime. Sami su se organizovali da okreče prostorije i ukrase sobu za najmlađe pacijente. Ponosan sam što naši zaposleni, pored teškog i humanog posla koji obavljaju, imaju energiju da uređuju prostor u kome borave pacijenti – izjavio je direktor bolnice dr Slobodan Ovuka, dodajući da su i kolege sa drugih odeljenja dobile motivaciju da pokrenu slične akcije.

Načelnik ORL službe, dr Veljko Božić, istakao je da zaposleni veliki deo vremena provode na dežurstvima i da su želeli da naprave prijatniju atmosferu za operisane pacijente koji u bolnici provode po nekoliko dana.

– Sami smo se organizovali jedan vikend da okrečimo ambulante i nekoliko soba. Angažovali smo profesorku likovne umetnosti koja je odmah pristala da nam oslika ovaj prostor, jer su stare slike tokom vremena izbledela i oštećene – objasnio je dr Božić.

Najveća pažnja posvećena je sobi u kojoj borave deca koja najčešće dolaze na operaciju trećeg krajnika. Da bi prostor bio univerzalan i prijao svim mališanima, izabran je motiv iz čuvene bajke.

– Ovde borave i dečaci i devojčice, tako da bi bilo bezveze da smo uzeli motiv samo za devojčice. Izabrali smo nešto univerzalno. Crvenkapa se dopada svima – rekla je medicinska sestra Ivana Simonović.

Zahvaljujući trudu zaposlenih i donacijama koje su sami obezbedili, sve sobe na ovom odeljenju sada su okrečene i klimatizovane, a šareni zidovi pomoći će najmlađima da bar na trenutak zaborave da se nalaze u bolnici.

(Pančevac/RTV Pančevo)