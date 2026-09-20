Lana Virc je šampionka Evrope: Mlada Srpkinja pokorila kontinent!

Mlada srpska teniserka Lana Virc (18) nova je šampionka Evrope u pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji do 18 godina. Do ovog istorijskog uspeha na Evropskom prvenstvu u Austriji, Virc je stigla nakon neverovatnog preokreta u dramatičnom finalu, pobedivši Slovakinju Kali Supovu rezultatom 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Finalni okršaj doneo je pravi sportski triler koji je trajao čak dva sata i 37 minuta. Nakon izgubljenog prvog seta, mlada srpska teniserka pokazala je neverovatnu mentalnu snagu u drugom setu. U izuzetno napetom taj-brejku, Virc je uspela da slomi otpor slovačke teniserke rezultatom 9:7 i izjednači u setovima. Gubitak dramatičnog taj-brejka potpuno je demoralisao Supovu, što je Lana Virc iskoristila u trećem setu i ubedljivom igrom (6:2) stavila tačku na ovaj meč.

Ova titula u pojedinačnoj konkurenciji ima posebnu težinu jer je potvrda apsolutne dominacije srpske teniserke na starom kontinentu. Lana Virc je na ovaj način stigla do svoje druge evropske titule ove godine, pošto je nešto ranije sa reprezentacijom Srbije osvojila i ekipno zlatno odličje. Ovim uspehom mlada teniserka je dokazala da predstavlja svetlu budućnost srpskog i svetskog tenisa.

(Pančevac)