Udruženje žena Pančevke pokreće besplatnu radionicu veza u oktobru

Udruženje žena „Pančevke” Gornji grad nastavlja sa aktivnostima usmerenim ka očuvanju kulturnog nasleđa i organizuje novu školu ručnog rada. Ovoga puta, reč je o radionici veza koja je namenjena svim sugrađankama i sugrađanima koji žele da nauče osnove ove tradicionalne tehnike, upotpune svoje veštine i uživaju u lepoti stvaranja.

Program radionice osmišljen je tako da polaznicima pruži sveobuhvatan praktičan rad i savladavanje tradicionalnih veština, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo u ručnom radu.

Učesnike radionice očekuje:

Učenje osnovnih i naprednih tehnika veza

Rad u prijatnoj, opuštajućoj i kreativnoj atmosferi

Stručna podrška i stalna pomoć iskusnih instruktorki udruženja

Kompletno obezbeđen materijal i pribor za rad

Radionica zvanično počinje od 1. oktobra 2026. godine, a iz udruženja poručuju da je ovo idealna prilika za sve koji žele da „otkrijete lepotu tradicije i stvorite nešto svoje”.

S obzirom na to da je broj mesta ograničen radi što kvalitetnijeg rada sa polaznicima, prijave su obavezne. Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem telefona na broj 062/858-7635, a krajnji rok za podnošenje prijava je do 25. septembra.

(Pančevac/S.L)