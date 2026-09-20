Vučić: U nedelju 27. septembra podnosim ostavku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 27. septembra, u nedelju, po povratku iz Njujorka podneti ostavku i dodao da je bio najponosniji predsednik i da je verno, odano i časno služio svojoj zemlji.

Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da je neverovatno koliko se ljudi tome posebno raduju. „I ne možete da razumete koliko su mi bile glupe njihove optužbe. Ponekad me je to bolelo, a ponekad su mi bile smešne njihove optužbe. Videćete, pobede li na izborima, samo će da me mole da se ne kandidujem na nekim narednim izborima, a videćete odjednom da ništa nemaju nigde. Pošto nisam ni dinara ukrao, ništa nisam uradio protiv svoje zemlje, a onda ćete da vidite kako je teško upravljati zemljom i da vidite koliko će to sa više problema i koliko lošije da bude“, kazao je Vučić.

Dodao je da njegovi politički protivnici i sami kažu da su vrlo blizu pobede i ukazao da je potrebno sačekati 25. oktobar, za kada su raspisani vanredni parlamentarni izbori. Istakao je da će se do tada boriti za glasove ljudi koji veruju u rad, koji ne veruju u neistine i u laži. „Verujem da postoji veliki broj ljudi u Srbiji koji žele da brinu o svojoj budućnosti i koji misle da nam je potreban ozbiljan i odgovoran pristup, a ne lakomislen i neodgovoran”, rekao je vučić.

Ukazao je na neozbiljnost političkih protivnika i dodao da je dovoljno poslušati samo poslednja dva intervjua prvog na listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“. „Dovoljno je da poslušate prvog na Studentskoj listi bez ijednog studenta. Ako je to politika i ako je to ono za šta se zalažete, gde je bez insistiranja novinara, bez pitanja novinara, glavna stvar bila: ‘Vučić je nevoljen, ne voli ga niko živ iz porodice’. Ako ti je to politika, a ništa drugo nisi rekao tokom cele emisije, osim neprijatno neodgovornih i glupih odgovora, ako je to politika, da li za to hoćete glasati? Izvolite, nemam nikakav problem sa tim“, istakao je Vučić.

Na pitanje o podkastu koji je pokrenuo i kako se snašao u ulozi novinara, Vučić je kazao da je malo lakše slušati nekoga, nego da sve vreme budete odgovorni za svaku izgovorenu reč. „Ne zovem nekoga da bih se prepirao ili bilo šta loše rekao, pozovem nekoga da bih nešto naučio“, kazao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje koje pitanje bi sebi kao predsedniku Srbije postavio, Vučić je kazao da ono što bi stvarno pitao ne sme da izgovori. „Ne mogu baš kao ove misice koje pričaju da ‘žele mir u svetu’ da se pravim naivan. Stvarno, ne ljutite se, ne mogu. Otkud znam šta bih pitao“, kazao je. Dodao je da bi tom Vučiću poručio: „Ajde, smorio si, čoveče, tolike godine.“

(Pančevac)