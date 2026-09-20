Kako su se družili naši stari: Tajne srpske tradicije u Vračev Gaju

Vračev Gaj i Bela Crkva postaju epicentar očuvanja kulturne baštine kroz jedinstvenu manifestaciju posvećenu zaboravljenim narodnim običajima.

U organizaciji udruženja „Dan i noć“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i Opštine Bela Crkva, od 15. do 30. septembra 2026. godine održava se edukativni i kulturni program pod nazivom „Običaji drugaričarenja u srpskoj tradiciji“. Ova manifestacija ima za cilj da najmlađima, ali i široj javnosti, približi specifične i autentične oblike ženskog prijateljstva i solidarnosti koji su vekovima oblikovali društveni život na našim prostorima.

Centralni deo programa čine interaktivne radionice namenjene deci i mladima, koje se svakog dana od 9 do 11 časova održavaju u holu Osnovne škole „Marko Stojanović“ u Vračev Gaju.

Kako bi se tradicija prenela što većem broju dece, organizovan je i poseban karavan radionica po lokalnim školama i ustanovama:

21. septembar: O.Š. „Marko Stojanović“ – Vračev Gaj

22. septembar: O.Š. „Žarko Zrenjanin“ – Bela Crkva

23. septembar: O.Š. „Dositej Obradović“ – Bela Crkva

24. septembar: Predškolska ustanova „Anđelka Đurić“ – Bela Crkva

25. septembar: KUD „Labudovo oko“ – Bela Crkva

Pored edukativnog dela, manifestacija donosi i vizuelno bogatu prezentaciju-izložbu. Svečano otvaranje izložbe zakazano je za 25. septembar u 18 časova, a svi posetioci će moći da pogledaju postavku sve do zatvaranja manifestacije, 30. septembra.

„Drugaričarenje“ (ili sestrinstvo, pobratimstvo među devojkama) predstavlja duboko ukorenjen običaj u srpskoj tradiciji koji simbolizuje odanost, doživotno prijateljstvo i međusobnu podršku. Kroz narodnu nošnju, pesmu, priče i rukotvorine, ovaj projekat uspešno povezuje prošlost i tradiciju sa modernim generacijama, podsećajući nas na vrednosti koje ne smeju biti zaboravljene.

(Pančevac/S.L)