Direktorka Marija Petković: Nova generacija spremna za velike uspehe

Srednja Tehnička škola „23. maj“ u Pančevu i ove školske godine potvrđuje status jedne od najtraženijih obrazovnih ustanova u gradu, nakon što je veliki broj svršenih osnovaca odlučio da svoje srednjoškolsko obrazovanje započne upravo u njenim klupama. Početak septembra tradicionalno donosi najviše promena đacima prvog razreda, koji se polako, ali uspešno, navikavaju na novu sredinu i školske obaveze, prenosi RTV Pančevo.

Direktorka škole, Marija Petković, izrazila je veliko zadovoljstvo novom generacijom učenika i istakla da su pred njima godine sticanja vrednih teorijskih i praktičnih znanja. U tom procesu, razredne starešine predstavljaju ključnu sponu između profesora, đaka i same uprave škole, a njihova uloga na samom početku srednjoškolskog života je od neprocenjive važnosti.

Slobodan Tomić, razredni starešina odeljenja I-5 (smer Tehničar za grafičku pripremu), navodi da su prvi utisci na početku ove školske godine izuzetno pozitivni. Sa njim se slaže i Nikola Pilipović, profesor hemijsko-tehnološke grupe predmeta i razredni starešina, koji naglašava da su se učenici njegovog odeljenja za veoma kratko vreme odlično prilagodili na ovaj veliki korak u svom obrazovanju, što postavlja snažan temelj za njihov budući uspeh i profesionalni razvoj.

Cilj su novi pehari i medalje

Uprava, profesori i učenici Srednje tehničke škole „23. maj“ uveliko kuju planove za školsku 2026/27. godinu, a ciljevi su, kao i uvek, najviši.

Škola planira da nastavi dugogodišnju tradiciju donošenja pehara i medalja sa republičkih i međunarodnih takmičenja. Kako je zaključila direktorka Marija Petković, učenici ove ustanove su istorijski naročito uspešni u oblastima ličnih usluga, kao i u sektoru poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, mada visoke rezultate i zavidno znanje redovno pokazuju i đaci sa svih ostalih obrazovnih profila.

(Pančevac/RTV Pančevo)