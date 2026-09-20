Udes autobusa na ekskurziji u Crnoj Gori: Uhapšen vozač iz Aleksinca

Vozač M. G. (53) iz Aleksinca uhapšen je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) i uz krivičnu prijavu biće priveden dežurnom tužiocu na saslušanje zbog saobraćajne nesreće kod Mojkovca, u kojoj je autobus sa đacima na ekskurziji udario u kamenu kosinu, saznaju „Vijesti” iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

Kako je za „Vijesti” rekao rukovodilac ODT-a Bijelo Polje Vladan Đalović, vozač autobusa osumnjičen je da je počinio krivično delo „teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja”.

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 20.30 časova na magistralnom putu između Mojkovca i Kolašina, u mestu Štitarička Rijeka, kada je autobus budvanskih registarskih oznaka, firme „Eurocompass”, udario u kamenu kosinu.

U autobusu su bili učenici Osnovne škole „Pavle Rovinski” iz Podgorice na ekskurziji, a prema zvaničnim informacijama, povređeni su vođa puta Vasilije Šarović, troje dece i još jedna odrasla osoba.

Kod troje dece i jedne odrasle osobe konstatovane su lakše telesne povrede i oni su u dobrom opštem stanju pušteni na kućno lečenje.

Hapšenje vozača realizovano je po zvaničnom nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Bijelom Polju. Ovu informaciju je za regionalne medije zvanično potvrdio i rukovodilac ODT-a u Bijelom Polju, Vladan Đalović.

(Pančevac)