Vatrogasci iz Pančeva i Mramorka odlikovani za herojstvo u Peščari

Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na svečanoj ceremoniji, predsednik je iskazao posebnu zahvalnost vatrogascima i spasiocima koji su tokom godine, rizikujući svoje živote, branili građane i imovinu od vatrenih stihija širom zemlje.

Među laureatima koji su dobili visoka državna priznanja našli su se i istaknuti vatrogasci-spasioci iz Južnog Banata, koji su pokazali izuzenu hrabrost tokom gašenja velikog i opasnog požara u Deliblatskoj peščari.

Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena odlikovani su:

Milorad Milinović, vodnik vatrogasac i vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Pančevo.

Mirko Suvačarov, vodnik vatrogasac i vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Pančevo.

Aleksandar Radosavljević, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Mramorak“ i zaposlen u Upravi granične policije.

Predsednik Vučić je u svom obraćanju naglasio da su vatrogasci među najuzvišenijim čuvarima države i naroda, te da su njihove uniforme direktan simbol poverenja koje građani imaju u svoju zemlju.

U ime svih odlikovanih, prisutnima se obratio Vlado Plemić, penzionisani pripadnik MUP-a i zamenik direktora za obuku u Srpsko-ruskom humanitarnom centru, koji je i sam odlikovan Ordenom prvog stepena. On je poručio da ovo priznanje pripada svim „tihim herojima“ koji su se borili sa vatrom u Peščari.

„Cilј je bio jedan – da se spreči vatrena stihija i da se ne uništi nešto što je godinama sticano. Izdržali smo tešku borbu na terenu gde je vetar stalno menjao pravac, ali smo uspešno zaustavili požar bez ijedne žrtve i bez oštećenih objekata“, istakao je Plemić, zahvalivši se kolegama, dobrovoljcima i meštanima na pomoći.

Prema njegovim rečima, u svojoj karijeri, koja je trajala skoro 40 godina, nije se susreo sa požarom kao što je u Deliblatskoj peščari.

„Radio sam i u Grčkoj i u drugim susednim državama, ali ovo je bio izazov za sve nas i veliko iskušenje. Bogu hvala što smo izdržali. Vatra koja je svakog momenta menjala pravac usled udara vetra koji nije davao predaha, svaki naš korak bio je neizvesnost i borba sa novim žarištem. To nije bila intervencija koja je trajala nekoliko dana, to je bila borba koja je od svakog vatrogasca-spasioca tražila snagu, znanje, strpljenje, poverenje u čoveka pored sebe“, rekao je on.

Kako je istakao, vatrogasci i spasioci iz cele Srbije, nisu se povukli pred vatrenom stihijom.

„Naprotiv, uspeli su da je zaustave i na kraju smo uspeli da nema žrtava i da nijedan objekat ne bude oštećen. Velika zahvalnost svim ljudima koji su dali svoj natprosečni trud na ovoj intervenciji. Svaki korak mojih kolega na intervenciji u Deliblatskoj peščari bio je dobro isplaniran i promišljen. Svaki potez koji je napravljen, poput traženja pomoći kolega iz inostranstva, bio je u pravom trenutku. Bez sujete, svađe, sukoba, pored neprespavanih noći, opasnosti, umora“, rekao je Plemić.

Kako je dodao, cilj je bio jedan, a to je da se spreči vatrena stihija, da se ne uništi nešto što je godinama sticano.

„Zbog toga, danas među odlikovanima imamo i 24 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice, i naših kolega koji su učestvovali u gašenju požara. Mislim ovde i na dobrovoljce, i sve vas koji ste dali nesebični doprinos. Sigurno da ovo priznanje se odnosi i na one kolege koji su radili van deliblatske Peščare, koje ne smemo zaboraviti, koji su se borili od Vranja do Subotice. Hvala i njima, i ovo odlikovanje pripada delimično i njima. Hvala im. Zahvalnost dugujemo svakom vatrogascu, spasiocu, svakom dobrovoljnom vatrogascu, svakoj službi koja je bila uz nas. Kao i prijateljima iz inostranstva koji su pružili ruku Srbiji kada je bilo najteže“, rekao je on.

Zahalio je i svim meštanima koji su pomagali u gašenju požara.

„Ovu zahvalnost naših građana nikad nećemo zaboraviti i verujem da će ostati neizbrisiva prijateljstva do kraja života pojedinih vatrogasaca i ljudi koji su rame uz rame sa nama branili svoje domove. Puno je srce kao čoveku u penziji kada vidim da se u taj deo sistema ili vatrogasne službe, sektora za vanredne situacije stalno ulaže. Da vidim nova vozila, novu tehniku koja je modernizovana. Da vidim vatrogasne domove i da se stvaraju uslovi za što normalniji rad ovih hrabrih i nesebičnih ljudi. Ja vas molim da tako i nastavimo“, rekao je on.

Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio je danas na svečanosti u Palati Srbija 55 odlikovanja zaslužnim pojednicima i institucijama.

(Pančevac)