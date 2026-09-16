Prijavite ekipu za turnir „Kirvaj 2026” i pomozite lečenje male Kasije

Sportski savez Pančevo i Mesna zajednica „Vojlovica“ otvorili su prijave za tradicionalni turnir u malom fudbalu, koji se organizuje u okviru manifestacije „Kirvaj 2026”. Pored takmičarskog i sportskog karaktera, ovogodišnji turnir ima izuzetan humanitarni značaj jer je celokupan prihod od kotizacija namenjen za lečenje male Kasije Anev.

Kotizacija po ekipi iznosi 15.000 dinara, a organizatori su obezbedili i veoma privlačan nagradni fond za najbolje plasirane timove:

1. mesto: 250.000 dinara

2. mesto: 100.000 dinara

3. mesto: 50.000 dinara

Prijave ekipa traju od 15. do 23. septembra 2026. godine. Javni žreb održaće se 24. septembra u 17:00 časova u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, dok je zvanični početak turnira zakazan za 25. septembar. Sam turnir će se igrati više dana, u zavisnosti od konačnog broja prijavljenih ekipa.

Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje ekipe i dobiti dodatne informacije putem imejla sportskisavezpancevo@gmail.com ili pozivom na broj telefona 069/629-001. Ovo je idealna prilika da kroz sport, druženje i fer-plej pokažemo humanost na delu i pomognemo tamo gde je to najpotrebnije.

(Pančevac/S.L)