Težak udes u Dolovu: Jedna osoba stradala, ima više povređenih

U Ritskoj ulici, ispred br 22, povređene dve osobe, prevezene do ortopeda i hirurga. Na ulazu u Dolovo povređeno je pet osoba, jedna osoba preminula na licu mesta. Svi povređeni nakon zbrinjavanja prevezeni do ortopeda i hirurga.

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 38, od čega osmoro dece. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature.

Kućnih poseta je bilo 12, uglavnom hronični bolesnici, dok je transporata u gradu bilo 13, van grada 22.

Jedna intervencija na javnom mestu.

(Pančevac)