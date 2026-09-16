Težak udes u Dolovu: Jedna osoba stradala, ima više povređenih

Počele prijave za Novembarsku nagradu Grada Pančeva
10:20
16.09.2026
U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 38, od čega osmoro dece. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature.
Kućnih poseta je bilo 12, uglavnom hronični bolesnici, dok je transporata u gradu bilo 13, van grada 22.
Jedna intervencija na javnom mestu.
(Pančevac)
10:20
16.09.2026
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16.09.2026
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10.09.2026
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11:31
15.09.2026
Na predlog VJT u Pančevu određen je pritvor do 30 dana P. V. (35), osumnjičenom da je u Starčevu 17. jula aktivirao bombu, usled čega su dva muškarca nastradala.
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11.09.2026
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10.09.2026