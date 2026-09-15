Više od 60 žena na besplatnom pregledu dojki

KOVAČICA – Putujuća mobilna ordinacija posetila je Kovačicu u okviru kampanje „Kontrola je u tvojim rukama“, pruživši priliku za više od 60 meštanki da obave besplatne ultrazvučne preglede dojki. Ovu uspešnu akciju, koja se već treći put organizuje u saradnji sa opštinom Kovačica, sprovelo je Udruženje „Heroine“ iz Beograda sa ciljem podizanja svesti o važnosti preventivnih pregleda u lokalnim sredinama.

Bliži se mesec borbe protiv raka dojke, a statistika u našoj zemlji i dalje je zabrinjavajuća – Srbija se nalazi na prvom mestu po smrtnosti i na drugom po broju obolelih od ove bolesti. Organizatori ističu da se zajedničkim snagama i kontinuiranom edukacijom o samopregledima i redovnim kontrolama ova svest može i mora promeniti.

– Mi smo već treći put u Kovačici. Želim da se zahvalim opštini jer ovo zajedničkim snagama sprovodimo treći put, što je jedna jako lepa akcija za sugrađanke. Statistika nije sjajna i zaista se trudimo da promenimo svest kod žena, da ih motivišemo i edukujemo o tome šta je samopregled i zašto je važan jednomesečno. Izuzetno je važna informacija da je mamograf nakon 45. godine, jer nam dolaze žene od 67 godina koje nikada nisu uradile ni mamograf ni ultrazvuk. Karcinom je danas u 99 odsto slučajeva izlečiv kada se uoči na vreme, i zaista može da se vodi kao hronična bolest – poručuju iz Udruženja „Heroine“.

Lekari podsećaju da pregled traje svega 5 do 10 minuta, potpuno je bezbedan i bezbolan, a može spasiti život. Pravovremena dijagnostika omogućava lakše operativne zahvate i izbegavanje agresivnih terapija. Osim pregleda, lekari su pružali i savete o promenama na dojci, cistama, fibroadenomima, kao i o uticaju hormonskih poremećaja i stresa na zdravlje.

Meštanke nisu krile zadovoljstvo ljubaznošću medicinskog osoblja i organizacijom, ističući da su ovakve akcije u lokalnim mestima ogroman podsticaj da se brinu o sebi bez odlaska u veće zdravstvene centre.

– Iako znam da ima potrebe da se proveravam i redovano idem kako bih zdravlje držala pod kontrolom, svakako sam došla jer se nikad ne zna. Super je što ovakve stvari postoje i drago mi je što ima žena. Stub našeg zdravlja je upravo prevencija, važno je da žene budu nežne prema sebi i da čuvaju svoje zdravlje, jer je važno da su same sebi važne – utisak je jedne od pacijentkinja koja je obavila pregled.

Kampanja „Kontrola je u tvojim rukama“ deo je šire akcije koja tokom septembra i početkom oktobra obuhvata 20 gradova i opština širom Srbije.

(Pančevac/RTV Kovačica)