Kraj vatrene drame u Peščari posle mesec i po dana

U gašenju vatrene stihije u Šumarku učestvovalo je više od 10.000 ljudi, odbranjena su sva naselja i na sreću nema povređenih.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Sektora za vanredne situacije uspešno lokalizovali veliki požar koji je još 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari.

Vatrogasci-spasioci, piloti Helikopterske jedinice, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostale angažovane snage uspeli su da ukrote vatrenu stihiju nakon skoro mesec i po dana neprekidne borbe na terenu.

Dačić je naglasio da u ovoj masovnoj i izuzetno složenoj intervenciji, u kojoj je učestvovalo više od 10.000 vatrogasaca-spasilaca i pripadnika drugih službi, na sreću nije bilo nastradalih lica.

Efikasnom reakcijom svih jedinica postignut je najvažniji cilj — odbranjena su sva naseljena mesta na teritoriji Deliblatske peščare koja su u nekim trenucima bila direktno ugrožena, a tokom ove dugotrajne krize nije izgorela nijedna kuća. Gašenje je bilo maksimalno otežano zbog veoma nepristupačnog terena i teških vremenskih uslova.

U ovoj nezapamćenoj akciji zajednički su učestvovali:

Pripadnici Vojske Srbije

Zaposleni u javnim preduzećima „Vojvodinašume“ i „Srbijavode“

Ekipe „Elektrodistribucije Srbije“

Pripadnici brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava

Ministar Dačić je uputio javnu zahvalnost i međunarodnim vatrogasno-spasilačkim timovima koji su pritekli u pomoć, a učešće su uzeli timovi iz Rumunije, Češke, Slovačke, Nemačke, Mađarske i Ruske Federacije. Prema planu, snage na terenu će sada biti redukovane u skladu sa bezbednosnom procenom, ali će se nastaviti sa pasivnim dežurstvima i stalnim obilaskom opožarene površine kako bi se sprečilo eventualno ponovno aktiviranje vatre.

(Pančevac)