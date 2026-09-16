Rumunski vatrogasci i đaci: Humanost bez granica

Primer prave humanosti iskazan je i na edukativnom času koji su rumunski vatrogasci priredili za učenike Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Bele Crkve.

BELA CRKVA – Požrtvovani rumunski vatrogasci boravili su u Beloj Crkvi gde su pružili nesebičnu pomoć srpskim kolegama u teškoj borbi protiv požara u Deliblatskoj peščari, prenosi RTV Pančevo.

Tokom najtežih dana borbe sa vatrenom stihijom koja je nedavno pogodila ovaj region, lokalna samouprava se potrudila da stranim ekipama obezbedi sve uslove za boravak, a tokom intervencije bili su smešteni u sali za fizičko vaspitanje jedne osnovne škole.

– Potrudili smo se da budemo dobri domaćini i obezbedimo im svu neophodnu podršku tokom boravka. Deca su nesmetano krenula u školu, oni nisu remetili realizaciju nastave, a čak su održali i jedan edukativni čas sa decom gde su im pokazali opremu i način na koji rade. Još jednom se zahvaljujem na pomoći koju su nam pružili prilikom gašenja požara u Deliblatskoj peščari – izjavila je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

Primer prave humanosti iskazan je i na edukativnom času koji su rumunski vatrogasci priredili za učenike Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Bele Crkve. Direktor ove ustanove Nenad Jokanović istakao je veliku zahvalnost na ovom gestu, naglasivši da ova poseta i obuka nose dve izuzetno važne poruke za sve.

– Jedna od poruka jeste da bezbednost učenika nema alternativu i da zadatak škole nije samo da prenosi znanje iz udžbenika, već da formira zrele, svesne i spremne mlade ljude koji sutra mogu da spasu nečiji život. Druga poruka sigurno izlazi iz dvorišta naše škole, a to je da nevolja i požar ne poznaju granice, ali isto tako ni ljudska solidarnost ne poznaje granice – poručio je direktor škole Nenad Jokanović, izražavajući zahvalnost vatrogasnim ekipama iz Srbije, Rumunije, Grčke i ostalih zemalja Evropske unije.

(pančevac/RTV Pančevo)