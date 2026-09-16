Rumunski vatrogasci i đaci: Humanost bez granica

Počele prijave za Novembarsku nagradu Grada Pančeva
Primer prave humanosti iskazan je i na edukativnom času koji su rumunski vatrogasci priredili za učenike Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Bele Crkve.
10:20
16.09.2026
Primer prave humanosti iskazan je i na edukativnom času koji su rumunski vatrogasci priredili za učenike Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Bele Crkve.
BELA CRKVA – Požrtvovani rumunski vatrogasci boravili su u Beloj Crkvi gde su pružili nesebičnu pomoć srpskim kolegama u teškoj borbi protiv požara u Deliblatskoj peščari, prenosi RTV Pančevo.
Tokom najtežih dana borbe sa vatrenom stihijom koja je nedavno pogodila ovaj region, lokalna samouprava se potrudila da stranim ekipama obezbedi sve uslove za boravak, a tokom intervencije bili su smešteni u sali za fizičko vaspitanje jedne osnovne škole.
Primer prave humanosti iskazan je i na edukativnom času koji su rumunski vatrogasci priredili za učenike Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Bele Crkve. Direktor ove ustanove Nenad Jokanović istakao je veliku zahvalnost na ovom gestu, naglasivši da ova poseta i obuka nose dve izuzetno važne poruke za sve.
(pančevac/RTV Pančevo)