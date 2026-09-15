Saša Milovanović novi generalni direktor kompanije Mondo INC

Saša Milovanović, novinar i urednik, imenovan je za novog generalnog direktora kompanije Mondo INC.

– Njegov dolazak na čelo kompanije označava početak novog strateškog ciklusa usmerenog na dalji razvoj i jačanje tržišne pozicije svih medijskih i produkcijskih segmenata unutar sistema – piše u medijskom saopštenju kompanije Mondo.

– Milovanović je karijeru započeo 1994. godine, a tokom više od tri decenije rada prošao je kroz sve ključne segmente medijskog poslovanja – od novinarstva i uređivanja visokotiražnih štampanih izdanja, preko strateškog upravljanja velikim redakcijama, do razvoja uspešnih digitalnih platformi i kompleksnih televizijskih produkcija – piše u saopštenju.

– Profesionalno iskustvo gradio je u vodećim domaćim medijskim kućama, uključujući Politiku Ekspres, Večernje novosti i Sportski žurnal, dok je s brendom Kurir povezan gotovo od njegovog osnivanja. U periodu od 2003. do 2005. godine aktivno je učestvovao u postavljanju osnova i prvom tržišnom pozicioniranju Kurira. Od 2008. do 2016. godine obavljao je neke od najodgovornijih funkcija u sistemu – kao glavni i odgovorni urednik Kurira, a potom i direktor tadašnjeg Adria Media Groupa. Tokom tog perioda Kurir je prošao kroz sveobuhvatnu transformaciju i digitalizaciju, uz snažno širenje na medijskom tržištu – rekli su iz Monda.

Nakon višegodišnjeg upravljanja sistemom, Milovanović je karijeru nastavio u domenu preduzetničkog menadžmenta. Kao suosnivač i generalni direktor Medijske mreže i dnevnog lista Srpski telegraf, uspešno je rukovodio razvojem kompanije, s posebnim fokusom na razvoj video i televizijske produkcije, koja je kreirala originalne dokumentarne i televizijske formate za gotovo sve televizijske emitere u Srbiji.

– Povratkom na čelo kompanije, Milovanović donosi spoj dubokog poznavanja sistema i bogatog menadžerskog iskustva stečenog na tržištu. Njegovo iskustvo obuhvata celokupan savremeni medijski ekosistem, što je posebno značajno za današnji Kurir, čiji se sadržaj istovremeno distribuira kroz štampano izdanje, news portal, društvene mreže i sopstvenu televiziju – piše u saopštenju

U narednom periodu fokus će biti na implementaciji najviših profesionalnih standarda, daljoj digitalnoj transformaciji, unapređenju sinergije između redakcije i produkcionih timova, kao i na učvršćivanju liderske pozicije kompanije u dinamičnom medijskom okruženju.

(Pančevac)