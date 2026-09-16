Veliki uspeh za makedonsku zajednicu: 24 mladih na studijama u Makedoniji

VRANjE – Udruženje „Goce Delčev“ za Pčinjski okrug sa sedištem u Vranju uspešno je realizovalo akciju podrške mladima u oblasti obrazovanja za školsku 2026/2027. godinu. Čak 24 mladih iz Pčinjskog okruga, koji su članovi Foruma mladih „Goce Delčev“, konkurisalo je za status vladinih studenata na različitim fakultetima i obrazovnim smerovima u Severnoj Makedoniji.

Među budućim studentima nalaze se budući lekari, psiholozi, informatičari, stomatolozi i umetnici koji će u narednom periodu predstavljati makedonsku zajednicu u Republici Srbiji. Ova inicijativa predstavlja strateško ulaganje u budućnost, očuvanje makedonskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta na ovim prostorima.

Iz udruženja su uputili veliku zahvalnost Diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Severne Makedonije u Beogradu, Agenciji za iseljeništvo, Ministarstvu obrazovanja i nauke, kao i Ministarstvu spoljnih poslova koji su pomogli da ova obrazovna misija postane stvarnost. Kako ističu, ovaj uspeh je dokaz da zajednički rad, sloga i poverenje donose konkretne rezultate za bolji položaj mladih.

(Pančevac/S.L)