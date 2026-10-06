ED Pančevo: Isključenja struje za sredu, 7. oktobar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u sredu, 7. oktobra, bez struje će biti potrošači u Kovinu, Glogonju, Kovačici, Plandištu.

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Kovin

08:00 – 14:00 – Vuka Karadžića od Vašarske do Žarka Zrenjanina.

Glogonj

09:00 – 13:30 – M. Tita od JNA do B. Kidriča.

Kovačica

08:30 – 09:30 – Janka Čmelika od M. Tita do Toman Mihalja, Čaplovićeva od JNA do Šturove, JNA i Šturova od M. Tita do Čaplovićeve.

Kovačica

10:00 – 11:00 – Čajakova i Bratstva Jedinstva od Janka Bulika ka Debeljači, Šafarikova, Janka Čmelika od Bratstva Jedinstva do Hvjezdoslavove, Hurbanova, JNA od Čajakove do Hvjezdoslavove, Hvjezdoslavova od JNA do Janka Čmelika.

Kovačica

11:30 – 12:30 – Ive Lole Ribara od Bratstva Jedinstva do Žarka Zrenjanina, Hvjezdoslavova od Nikole Tesle do Masarikove, Nikole Tesle od Hvjezdoslavove do Žarka Zrenjanina.

Kovačica

13:00 – 14:30 – Ive Andrića od Bratstva Jedinstva do Žarka Zrenjanina, Hvjezdoslavova od Nikole Tesle ka Ciglani, Kratka, Padinska, Nikole Tesle od Bratstva Jedinstva do Hvjezdoslavove, Bratstva Jedinstva od Nikole Tesle do Padinske, RTV Kovačica.

Plandište

09:00 – 12:00 – Miletićevo, Markovićevo.