Astrološka revolucija 2027: Ruske astrološkinje otkrivaju kojim znakovima se život menja iz korena

U svetu astrologije već su počele ozbiljne analize za 2027. godinu, a prva velika predviđanja čuvenih ruskih astrološkinja, poput Tamare Globe i Vasilise Volodine, izazvala su ogromnu pažnju na mrežama.

Prema njihovim procenama, pred nama je astrološki izuzetno specifična godina koju neće obeležiti nijedan retrogradni hod Venere, ali će zato planete transformacije – Saturn i Pluton – izvršiti snažan pritisak na završetak starih životnih ciklusa.

Ruski eksperti najavljuju dramatične rezove, ali i istorijski uspeh za pojedine znakove Zodijaka.

Zlatno doba Ovna i trijumf vatrenih znakova

Vasilisa Volodina ističe da od 2027. godine čovečanstvo ulazi u višegodišnji, izuzetno harmoničan period Jupitera i Saturna. Apsolutni vladar i favorit ove kosmičke postavke biće Ovan, kojem se otvaraju vrata za istorijski uspeh u karijeri, postignut kroz gvozdenu disciplinu i fokus.

Pored Ovna, ruska škola astrologije izdvaja još tri znaka kojima će se život promeniti iz korena:

Lav: Očekuje ih neverovatna prva polovina godine jer planetarni vladar sreće, Jupiter, prolazi kroz njihov znak sve do kraja jula 2027. godine, donoseći uspeh i ekspanziju kakva se čeka decenijama.

Strelac: Otvaraju im se vrata za inostranstvo, velike javne nastupe, preseljenja i visoko obrazovanje.

Blizanci: Pod direktnim uticajem Urana preživeće neočekivane, brze i izuzetno profitabilne promene na poslovnom planu.

Veliki životni rezovi za pet znakova Zodijaka

Sa druge strane, čuvena Tamara Globa upozorava na tranzitni period testova koji traje sve do 2027. godine, a koji će doneti neizbežne životne rezove pod uticajem Saturna i Plutona.

Kod pet znakova Zodijaka – Ovna, Blizanaca, Lava, Device i Vodolije – doći će do potpunog rušenja starih, nefunkcionalnih sistema i planova. Od njih će se zahtevati duboka promena identiteta, odbacivanje toksičnih odnosa i prelazak na potpuno nove formate zarade.

Ove prognoze ruskih astrologa prate i regionalni medijski izveštaji koji se poklapaju sa mitskim tumačenjima starih proročanstava za 2027. godinu [Stila]. Ona obećavaju dramatičan epilog dugih neizvesnosti i konačno olakšanje za Rakove, Device i Jarčeve. Godina pred nama definitivno neće biti mirna, ali donosi rađanje novog sveta i novih prilika za one koji su spremni da puste prošlost.

(Društvene mreže)