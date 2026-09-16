Tačiju i Krsnićiju po 25 godina zatvora, Veseljiju 18, a Seljimiju 13

Specijalni sud u Hagu osudio je bivše vođe OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, dok su saoptuženi Kadri Veselji i Redžep Seljimi osuđeni na 18, odnosno 13 godina zatvora, prenosi agencija Beta. Oni su proglašeni krivim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu i u Albaniji u periodu od marta 1998. do juna 1999. godine.

Četvorica ratnih lidera OVK su nepravosnažno osuđena za proizvoljno lišavanje slobode najmanje 385 osoba, okrutno postupanje nad najmanje 49 osoba, mučenje više od 303 lica i ubistvo najmanje 96 pritvorenika. Zločini su vršeni nad desetinama Srba, Roma i Albanaca koje je vrh OVK proglasio za kolaboracioniste u nelegalnim pritvorima u 14 opština na Kosovu i u dve oblasti na severu Albanije.

Prema prvostepenoj presudi, svi navedeni zločini počinjeni su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata. Sudsko veće, kojim predsedava sudija Čarls Smit, utvrdilo je da je krajnji cilj ovog poduhvata bio preuzimanje potpune kontrole nad Kosovom putem sistematskog nasilja nad svima koje je OVK proglasila svojim protivnicima.

– Taj kažnjivi cilj, sva četvorica osuđenih su, kao ključni članovi Glavnog štaba OVK, osmislila i sprovodila, svesna da to podrazumeva činjenje ratnih zločina, u kojima su i sami učestvovali, a koje nisu sprečili, ni kaznili – navodi se u obrazloženju raspravnog veća.

Podsetimo, suđenje Tačiju i saoptuženima počelo je 3. aprila 2023. godine. Na kraju sudskog procesa, u februaru ove godine, tužilaštvo je tražilo kazne od po 45 godina zatvora za sve optužene, dok je odbrana tražila oslobađanje tvrdeći da krivica nije dokazana. Ova presuda je prvostepena, a strane u postupku imaju pravo na ulaganje žalbe.

(Pančevac)