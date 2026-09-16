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Neredi u Hagu nakon prvostepene presude bivšim vođama OVK

15:03

16.09.2026

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Printscreen/X

Nakon što su Specijalizovana veća Kosova u Hagu izrekla prvostepenu presudu bivšem predsedniku Kosova Hašimu Tačiju i trojici nekadašnjih čelnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), ispred zgrade suda izbili su masovni neredi. Gnevne pristalice i demonstranti, koji su se okupili u obližnjem gradskom parku Malijeveld i ispred same sudnice, burno su reagovali na osuđujuće odluke.

Prema video-snimcima koji su se ubrzo proširili društvenim mrežama, nezadovoljni demonstranti albanske nacionalnosti popeli su se na policijska vozila i počeli da ih razbijaju i udaraju po njima. Holandska policija je bila prinuđena da hitno interveniše kako bi potisnula masu, koristeći palice, biber-sprej i vodene topove. Tom prilikom izvršeno je i nekoliko hapšenja, a situacija se nakon oštre intervencije snaga reda ubrzo smirila.

Pristalice bivših čelnika OVK doputovale su u Hag iz Holandije i drugih evropskih zemalja kako bi zahtevale oslobađajuću presudu, zbog čega su bezbednosne mere oko suda još rano ujutru bile podignute na najviši nivo.
Sudski panel osudio je nekadašnje lidere OVK na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina:
Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora.
Jakup Krasnići osuđen je takođe na 25 godina zatvora.
Kadri Veselji osuđen je na 18 godina zatvora.
Redžep Seljimi osuđen je na 13 godina zatvora.

U izrečene kazne svim osuđenima biće uračunato vreme koje su proveli u pritvoru od 2020. godine. Istovremeno, veliki skupovi podrške održani su u Albaniji i na Kosovu. U samoj Prištini, gde su hiljade građana uživo pratile prenos na velikim ekranima, presuda je dočekana uz suze, negodovanje i zvižduke, nakon čega su okupljeni krenuli u protestnu šetnju gradom uzvikujući parole podrške OVK.

(Pančevac)

 

Tagovi

Hag Hašim Tači Neredi presuda Specijalizovana veća Kosova

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