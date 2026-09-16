Vučić o presudi Haga: Nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom presude četvorici lidera tzv. OVK rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba.

„Verujem da što su emocije tako visoke, i posle 27 i posle 30 godina od sukoba na prostorima bivše Jugoslavije govori o tome da je mnogo nepravde učinjeno, ali i da svi mi zajedno nismo bili dovoljno spremni da se suočimo i sa svojim greškama i sa zločinima koji su u naše ime počinjeni, ali da smatram da svakako u budućnosti rešenje leži u razgovoru, većem razumevanju i dijalogu sa svima“, rekao je Vučić.

Kako je rekao, pred sudom takozvanog Kosova, koji je formiran kako bi izbegli stvaranje suda poput ad hok tribunala za prostor bivše Jugoslavije, četiri lica su osuđena na 25, 18 i 13 godina.

Specijalizovana veća Kosova u Hagu izrekla su četvorici bivših vođa tzv. OVK ukupno 81 godinu zatvora po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

(RTS)